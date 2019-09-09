В Зауралье подвели предварительные итоги голосования по выборам губернатора

Избирательная комиссия Курганской области озвучила предварительные итоги голосования по выборам губернатора.

Голоса распределились следующим образом: временно исполняющий обязанности главы Зауралья самовыдвиженец Вадим Шумков набрал 80,86 процента, Яков Сидоров от КПРФ - 9,7 процента, представляющая "Справедливую Россию" Татьяна Майбород - 4,7 процента, Юрий Ярушин от ЛДПР - 3,33 процента.

- Завтра, 10 сентября, запланировано проведение заседания избиркома - об общих результатах выборов губернатора в Курганской области, - отметил Самокрутов.

Кстати

24 курганца проголосовали на цифровых избирательных участках в Москве.

Справка "РГ"

В воскресенье, 8 сентября, шесть тысяч выборов разного уровня прошли во всех 85 регионах страны. Самыми крупными были губернаторские - в 16 субъектах. В четырех регионах выбирали депутатов Госдумы. В 13 прошли выборы в законодательные собрания, в 22 административных центрах - в гордумы. И в трех столицах регионов голосовали за мэров.