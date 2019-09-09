Рейс Ереван-Москва был задержан после сообщения о наличии бомбы на борту

Один из пассажиров рейса авиакомпании "Сибирь" (бывшая S7) при посадке на рейс 908 Ереван-Москва в ереванском аэропорту "Звартноц" 9 сентября заявил, что у него с собой имеется бомба. Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Армении.

Пассажир был изолирован и задержан. При этом он не предъявлял никаких требований.

Спецслужбам пришлось провести эвакуацию всех пассажиров из самолета и проверить лайнер и багаж. Никаких запрещенных к перевозке предметов обнаружить не удалось.

В настоящее время задержанный передан в полицию аэропорта "Звартноц", ведется следствие.