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09.09.2019 08:00
Рубрика: Экономика

Роскачество нашло опасный токсин в шоколадных шариках

Текст: Марина Гусенко
Роскачество исследовало сухие завтраки 18 популярных брендов (а именно - шоколадные шарики по цене от 12 до 186 рублей за 100 граммов). Каждый образец проверили по 222 показателям безопасности и качества. Товар 17 торговых марок был отечественным, одной - германским.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Шоколадные шарики двух брендов - одного российского и одного германского достойны Знака качества. Но получить его сможет только товар, произведенный в нашей стране.

Плюсы: в проверенных шариках не нашли ГМО, пестициды, тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы трансизомеров жирных кислот, красители и консерванты.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В Роскачестве рассказали об идеальном завтраке для школьника

Однако и минусы есть. Так, в товаре пяти брендов специалисты впервые за всю историю исследований Роскачества нашли токсин - охратоксин А 2. Он негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.

Что касается сои и сахара, то в продукции 15 брендов массовая доля сахарозы сильно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации по сокращению свободных сахаров. Им соответствовала продукция одного бренда: производитель использовал вместо сахара мед.

По содержанию соли опережающему стандарту Роскачества соответствовали шарики девяти торговых марок.

Подробности и наименования лучших и худших товаров можно прочитать на сайте Роскачества.

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