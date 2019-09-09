Роскачество нашло опасный токсин в шоколадных шариках

Шоколадные шарики двух брендов - одного российского и одного германского достойны Знака качества. Но получить его сможет только товар, произведенный в нашей стране.
Плюсы: в проверенных шариках не нашли ГМО, пестициды, тяжелые металлы, патогенные микроорганизмы трансизомеров жирных кислот, красители и консерванты.
Однако и минусы есть. Так, в товаре пяти брендов специалисты впервые за всю историю исследований Роскачества нашли токсин - охратоксин А 2. Он негативно влияет на почки, вызывает атрофию канальцев, интерстициальный фиброз и прочие заболевания.
Что касается сои и сахара, то в продукции 15 брендов массовая доля сахарозы сильно превышала требования, установленные опережающим стандартом Роскачества. Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации по сокращению свободных сахаров. Им соответствовала продукция одного бренда: производитель использовал вместо сахара мед.
По содержанию соли опережающему стандарту Роскачества соответствовали шарики девяти торговых марок.
Подробности и наименования лучших и худших товаров можно прочитать на сайте Роскачества.