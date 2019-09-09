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Рубрика: Экономика

Измеряй, но проверяй

Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии обратилась к гражданам с полезным разъяснением, на что им следует обратить внимание, если возникла необходимость пригласить кадастрового инженера.

Росреестр объяснил, что делает такое разъяснение "в целях повышения защиты прав граждан".

Ведомство напомнило, что кадастровый инженер - это человек, специализирующийся на проведении кадастровых работ по объектам недвижимости. И он должен быть членом саморегулируемой организации (СРО).

Рекомендуется до подписания договора уточнить информацию о кадастровом инженере на сайте Росреестра, а также узнать о результатах его деятельности. Например, об отказах в регистрации

Во время проведения кадастровых работ определяется местоположение границ земельных участков и объектов капитального строительства, результатом которых является межевой или технический план, акт обследования, уточнил Росреестр. Услуги кадастрового инженера необходимы для постановки недвижимости на кадастровый учет.

Фото: iStock
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А еще в ведомстве обратили внимание граждан на то, что кадастровый инженер не является сотрудником Росреестра. Такой специалист оказывает услуги как индивидуальный предприниматель или как работник юридического лица.

Вот что важно знать. По закону кадастровый инженер в обязательном порядке должен состоять в СРО. Если это не так, то он не имеет права проводить кадастровые работы, а подготовленные таким специалистом документы не будут иметь юридической силы.

Кадастровый инженер оказывает услуги исключительно на основании договора-подряда, в котором обязательно должны быть указаны сроки и стоимость проведенных им работ.

Росреестр порекомендовал гражданам, прежде чем заключить договор с кадастровым инженером, уточнить информацию о нем на сайте ведомства или СРО кадастровых инженеров.

А еще, подчеркнули в ведомстве, надо обратить внимание на результаты деятельности каждого из таких специалистов, в том числе о количестве приостановлений и отказов по документам, предоставленным им в Росреестр для постановки объектов на кадастровый учет.

Фото: istockphoto.com
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Важно знать, что кадастровый инженер несет административную и уголовную ответственность за несоблюдение требований законодательства России в области кадастровых отношений, в том числе за недостоверность сведений межевого плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории.

Убытки, причиненные действиями или бездействием кадастрового инженера заказчику работ, возмещаются по договору обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.

Росреестр объяснил, что одним из основных законов, который регулирует работу кадастровых инженеров, является Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности".

Сам же Росреестр ведет государственный надзор в том числе и за работой саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, оценщиков и арбитражных управляющих.

Экономика Недвижимость Правительство Минэкономразвития Росреестр
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