Россияне предпочитают копить, а не тратить, выяснили социологи ВЦИОМ. Такая позиция у 66 процентов опрошенных. Противоположное мнение - у 23 процентов наших сограждан. А 55 считает, что для больших покупок настали не лучшие времена.

Как же лучше сберегать кровные? 47 процентов респондентов доверяют банкам. А 32 - "кубышкам": они забирают деньги со своих счетов.

Задали социологи и вопрос про валюту. 63 процента россиян доверяют рублям. 5 процентов хранят деньги в долларах. Евро предпочитают 3 процента. Впрочем, треть ответили, что не имеют накоплений. Любопытно, что 46 процентов наших людей признались, что не следят за курсом доллара к рублю. 40 процентов интересуются им изредка, а 14 - постоянно.