Российская гимнастка Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова потеряла сознание на турнире в Португалии. Как сообщает ТАСС, она почувствовала себя плохо после одного из упражнений и упала в обморок. Было принято решение отказаться от дальнейшего выступления.

На своей станице в Instagram россиянка опубликовала видеообращение к болельщикам, в котором рассказала о своем самочувствии.

"Я знаю, что многих, наверное, вчера напугала тем, что снялась, но это были меры предосторожности. Сейчас со мной все отлично. Чувствую себя прекрасно. Огромное спасибо всем за поддержку. Сегодня вечером мы возвращаемся в Москву", - сказала Солдатова.

В Португалии, где проходил заключительный этап World Challenge Cup, россиянка успела добиться победы в многоборье.

Александра Солдатова входит в состав сборной России на чемпионат мира, который состоится с 16 по 22 сентября в Баку.