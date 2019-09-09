Баскетбольная сборная России провела свой последний матч на чемпионате мира по баскетболу в Китае, обыграв команду Венесуэлы - 69:60. Результат этой встречи не имел турнирного значения: подопечные Сергея Базаревича досрочно потеряли шансы на выход в четвертьфинал и теперь официально завершили выступление на ЧМ-2019.

Из квартета "I" второго группового раунда (топ-16) в плей-офф пробились сборные Аргентины и Польши, которые вчера в очном поединке определяли порядок занятых мест. Для наших ключевым стало поражение от поляков (74:79), оставившее российской сборной лишь теоретические надежды сыграть в 1/4 финала. Правда, их в тот же день растоптала сборная Аргентины, разгромившая Венесуэлу. После этого, с учетом результатов первого группового этапа аргентинцы с поляками стали недосягаемыми для соперников по квартету.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко по горячим следам не смог сформулировать, насколько он удовлетворен выступлением национальной команды.

- Что сказать, доволен? Нет, не доволен. Какой-то минимум выполнен? Ну да. С одной стороны, вроде бы здорово, что вернулись на чемпионат мира. С другой, осталась некоторая недосказанность. Было ощущение, что эта команда может играть лучше, - сказал глава РФБ журналистам после матча с поляками.

Неоднозначность оценок Кириленко любопытна, особенно если вспомнить, что перед стартом чемпионата мира выход сборной России, обескровленной потерями ведущих баскетболистов, даже во второй групповой раунд сочли бы успехом. А задача минимум ставилась предельно скромно: отобраться в олимпийскую квалификацию.

- У нас был недостаток удачи и игроков, - каламбурил на пресс-конференции по окончании матча с поляками наставник российской сборной. - Тяжело, когда вдруг оказываешься без стартовой пятерки.

Проблему с кадрами Базаревич решил по-своему, пригласив в сборную молодых разыгрывающих Мотовилова и Сопина, на двоих имевших минимальный опыт игры даже в клубах Единой лиги. А основным первым номером стал пропустивший полсезона Михаил Кулагин. Чтобы снизить нагрузку на перечисленных ребят, Базаревич, по сути, придумал новый баскетбол, в котором организацией игры в значительной степени занимались большие игроки, которые для этого не очень-то подходят. "Розыгрыш изнутри", - назвал свою находку Сергей Валерианович. По большей части это работало, хотя проблемы с разыгрывающими постоянно давали о себе знать. Именно на отсутствие опыта на ключевой позиции Базаревич списывал провалы, которые у сборной России возникали практически в каждом матче.

Говоря об объективных причинах невыхода россиян в плей-офф, трудно игнорировать возраст наших лидеров. Фридзону - 33 года, Воронцевичу - 32, Курбанову - 32. При том что чемпионат мира оказался довольно жестким в плане графика турниром: наши провели шесть игр через день, причем после трех совершили авиаперелет. Чтобы компенсировать усталость основных игроков, тренерскому штабу, похоже, не хватило ротации.

- Где-то было недостаточно концентрации, были обидные потери. Может, кто-то немного переиграл и на фоне усталости принял не совсем верные решения. Того же Карасева не хватило в плане того, чтобы кто-то сыграл чуть меньше минут и имел больше свежести в концовке, чтобы лучше распорядиться с мячом, - признал Сергей Базаревич после матча с поляками.

К слову, упомянутый тренером Сергей Карасев стал одним из главных разочарований ЧМ-2019. На фоне кадрового дефицита ожидалось, что Карасев будет одним из тех, кто возьмет на себя бремя лидерства. Но, увы, по каким-то причинам Сергей к этой роли оказался не готов.

Вообще ругать эту сборную не хочется. Вопреки многим обстоятельствам наши пробились во второй раунд и всерьез претендовали на выход в четвертьфинал. Тогда почему у президента РФБ, да и у всех болельщиков, следивших за выступлением сборной России, остался привкус разочарования? Парадоксально, но виноваты в этом сами баскетболисты нашей команды. "У нас такая сборная, что ей надо выкладываться на 110 процентов, чтобы добиваться результата", - говорил Базаревич. Россияне не баловали зрителей атакующим баскетболом, не "наводили красоту". Зато каждый матч превращался для наших в демонстрацию характера: и вот так, раз за разом возвращаясь в игру в безнадежных ситуациях, сборная заставила болельщиков поверить, что ей многое по плечу. Наверное, еще и поэтому поражения и гораздо более сильным на бумаге аргентинцам в первом раунде, и полякам получились такими горькими и обидными.

- В плане усилий мы давали максимум, - констатировал Базаревич. - Мы хотели доказать себе и всем, что мы люди, которые несмотря на какие-то проблемы, борются. Мы публичные люди и должны являться примером. Болельщики, которые на нас смотрят, должны понимать, что эти ребята сделали все что могли. Возможно, где-то не получилось. Будем работать над этим и делать выводы.

В любом случае, история этой сборной не заканчивается. В июле следующего года россиянам предстоит сыграть в олимпийской квалификации: есть шанс, что там наша команда соберется в оптимальном составе и довершит начатое в Китае. Теперь мы знаем: ей это по силам.