Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

По итогам завершившегося второго группового раунда (топ-16) и турнира за 17-32 места стало известно итоговое положение команд на баскетбольном ЧМ-2019 в Китае, начиная с 9-й строчки. Согласно регламенту, расстановка сборных, выбывших на стадии топ-16, определялась в соответствии с занятыми местами и дополнительными показателями.

Сборная России в этой классификации заняла 12-е место. Кроме того, определились первые команды, квалифицировавшиеся через чемпионат мира на олимпийский турнир в Токио-2020. Ими стали две лучших сборных от американской зоны Международной федерации баскетбола (ФИБА) - США и Аргентина, а также по одной от Африки, Азии и Океании - Нигерия, Иран и Австралия, соответственно. Еще две прямые путевки достанутся дуэту сильнейших команд от Европы.

Наконец, выявлены 13 из 16 команд, которые посредством ЧМ-2019 попадут в олимпийскую квалификацию. Это Литва, Италия, Греция, Россия, Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Германия, Новая Зеландия, Тунис, Канада и Турция. Еще восемь сборных будут добавлены из четырех континентальных зон в соответствии с их рейтингом.

Положение команд на ЧМ-2019 с 9 по 32-е места

9. Литва

10. Италия

11. Греция

12. Россия

13. Бразилия

14. Венесуэла

15. Пуэрто-Рико

16. Доминиканская Республика

17. Нигерия

18. Германия

19. Новая Зеландия

20. Тунис

21. Канада

22. Турция

23. Иран

24. Китай

25. Черногория

26. Южная Корея

27. Ангола

28. Иордан

29. Кот-д"Ивуар

30. Сенегал

31. Япония

32. Филиппины