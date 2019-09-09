Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

Новости

Банки РФ реабилитировали более 15 тысяч клиентов из "черных списков" 20:21
МИД: СПВД все еще жизнеспособен 19:44
Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку саммита стран астанинского формата 19:24
Избирком сообщил, как партии поделят места в Госсовете Крыма 19:17
Верховный суд оставил в силе пожизненные сроки для участников "банды ГТА" 19:11
На Украине при передислокации воинской части произошел взрыв 18:45
Госдума ждет ответа от Грузии в связи с обвинениями в геноциде осетин 18:38
Британская королева утвердила закон об отсрочке Brexit 18:26
Исследование: В Германии не хватает учителей 18:03
Почему Lada Granta продается лучше, чем Hyundai Solaris и Kia Rio 18:00
Блокированные на перевернувшемся судне корейские моряки подали сигнал 17:58
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений 17:57
Эксперт назвал самую подделываемую купюру 17:45
Актер из "Реальных пацанов" стал депутатом в Пермском крае 17:35
Николай Патрушев посетит Беларусь 10 сентября 17:33
Матвиенко рассказала, в каком случае продолжит работу на посту спикера СФ 17:31
Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями 17:27
Матвиенко: В Совфед придут 16-17 новых сенаторов 17:20
На Кубани возбудили дело о гибели ребенка в детсаду 17:18
Фото: на Новодевичьем кладбище открыли памятник Владимиру Этушу 17:11
В Ингушетии министров выберут по конкурсу 17:03
Mitsubishi Pajero снимут с производства и заменят новой моделью 17:01
Матвиенко: Совфед может предложить изменения в законы о выборах 16:58
На Кубани МВД ищет водителя "приоры-кареты", чтобы оштрафовать 16:54
Россияне предпочитают копить, а не тратить 16:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Минобороны рассекретило документы о ситуации накануне Второй мировой войны
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Опасный токсин обнаружили в шоколадных шариках
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 19:31
Рубрика: Спорт

Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

Текст: Илья Соболев ( Шэньчжень)
По итогам завершившегося второго группового раунда (топ-16) и турнира за 17-32 места стало известно итоговое положение команд на баскетбольном ЧМ-2019 в Китае, начиная с 9-й строчки. Согласно регламенту, расстановка сборных, выбывших на стадии топ-16, определялась в соответствии с занятыми местами и дополнительными показателями.

Сборная России в этой классификации заняла 12-е место. Кроме того, определились первые команды, квалифицировавшиеся через чемпионат мира на олимпийский турнир в Токио-2020. Ими стали две лучших сборных от американской зоны Международной федерации баскетбола (ФИБА) - США и Аргентина, а также по одной от Африки, Азии и Океании - Нигерия, Иран и Австралия, соответственно. Еще две прямые путевки достанутся дуэту сильнейших команд от Европы.

Фото: AP Photo/Ng Han Guan
На ЧМ-2019 по баскетболу определились все четвертьфинальные пары

Наконец, выявлены 13 из 16 команд, которые посредством ЧМ-2019 попадут в олимпийскую квалификацию. Это Литва, Италия, Греция, Россия, Бразилия, Венесуэла, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Германия, Новая Зеландия, Тунис, Канада и Турция. Еще восемь сборных будут добавлены из четырех континентальных зон в соответствии с их рейтингом.

Положение команд на ЧМ-2019 с 9 по 32-е места

9. Литва

10. Италия

11. Греция

12. Россия

13. Бразилия

Фото: РИА Новости
Сборная России по баскетболу не смогла пробиться в четвертьфинал ЧМ

14. Венесуэла

15. Пуэрто-Рико

16. Доминиканская Республика

17. Нигерия

18. Германия

19. Новая Зеландия

20. Тунис

21. Канада

22. Турция

23. Иран

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Сергей Базаревич: ЧМ-2019 получился каким-то недоделанным

24. Китай

25. Черногория

26. Южная Корея

27. Ангола

28. Иордан

29. Кот-д"Ивуар

30. Сенегал

31. Япония

32. Филиппины

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Итоги выборов 8 сентября 2019 года
Путин предложил "Газпрому" изучить поставки газа в Китай через Монголию
Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона
Шойгу объяснил, как не допустить гонки вооружений в Европе
Глава ПФР поддержал проект новой системы пенсионных накоплений