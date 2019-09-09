Шойгу: Мы готовы тесно сотрудничать с военным ведомством Франции

Министерство обороны России полностью готово к полноформатному сотрудничеству с коллегами из Франции. Об этом в понедельник на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, российские военные готовы сотрудничать с французскими коллегами настолько тесно, насколько они сами готовы.

Шойгу напомнил, что 3 сентября прошел телефонный разговор с Парли, его российский министр назвал "обстоятельным". "Мы обсудили массу тем о наших общих интересах, а также тем, касающихся вопросов безопасности в Европе. Кроме того обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи", - рассказал Сергей Шойгу о телефонном разговоре.

"Мы внимательно изучили высказанные вами 3 сентября оценки и предложения - практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может, однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий налицо", - сказал на встрече с коллегой из Франции Сергей Шойгу, добавив, что итогом встречи мог бы стать согласованный перечень задач для экспертов, который наполнит взаимодействие двух стран новым содержанием.

По словам главы российского Минобороны, российская сторона настроена идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы пойти французские коллеги. "Разделяю вашу нацеленность на достижение конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области", - добавил министр обороны России.

"Как и вы, я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы", - сказала в ответном слове министр обороны Франции.

Возобновить контакты военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. "После этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды. Недавние переговоры начальников генштабов вооруженных сил наших стран также подтверждают этот обоюдный настрой", - резюмировал Сергей Шойгу.

Накануне ТАСС опубликовал интервью с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли. По ее словам, существует множество геостратегических вызовов, по которым у Франции и России есть общие интересы.