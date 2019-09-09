По словам Шойгу, российские военные готовы сотрудничать с французами настолько тесно, насколько те сами готовы. Вчера прошла и встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и генсека по обороне и нацбезопасности Франции Клер Ландэ. Тем для обсуждения сторон было много. Но на пресс-конференции российских министров спросили об отношении к высказыванию главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна".
"Вести себя как нормальная страна, а не США, - отреагировал глава российского МИД. - В ином случае мы должны были бы действовать, как Штаты: бомбить тот же Ирак, ту же Ливию и заодно выделять из госбюджета миллионы на вмешательство в дела других стран", - указал Лавров.
Сергей Шойгу ограничился репликой: "Мы, наверное, побудем пока ненормальными".