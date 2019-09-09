Внешнеполитическая и оборонная повестка дня в понедельник в Москве была практически полностью посвящена российско-французскому сотрудничеству. Впервые после многолетнего перерыва в российской столице прошли переговоры в формате 2+2. Пока министр иностранных дел России Сергей Лавров обсуждал актуальные темы международной повестки со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с впервые посетившей Москву главой военного ведомства Франции Флоранс Парли.

По словам Шойгу, российские военные готовы сотрудничать с французами настолько тесно, насколько те сами готовы. Вчера прошла и встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и генсека по обороне и нацбезопасности Франции Клер Ландэ. Тем для обсуждения сторон было много. Но на пресс-конференции российских министров спросили об отношении к высказыванию главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна "вести себя как нормальная страна".

"Вести себя как нормальная страна, а не США, - отреагировал глава российского МИД. - В ином случае мы должны были бы действовать, как Штаты: бомбить тот же Ирак, ту же Ливию и заодно выделять из госбюджета миллионы на вмешательство в дела других стран", - указал Лавров.

Сергей Шойгу ограничился репликой: "Мы, наверное, побудем пока ненормальными".