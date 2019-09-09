СМИ: Федор Емельяненко проведет прощальный бой 29 декабря в Японии

Титулованный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко в рамках своего прощального турне примет участие в турнире Bellator в Японии, где сразится с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил журналист The Athletic Джош Гросс в своем микроблоге в Twitter.

По данным Гросса, в настоящее время ведутся переговоры между Bellator и основателем японской организации Rizin Нобуюки Сакакибарой о проведении ряда боев, в том числе между чемпионами в тяжелом весе Райанаом Бэйдером и Иржи Прохазкой, а в главном поединке вечера должны сойтись Емельяненко и Джексон. Россиянин нынешним летом продлил конткракт с Bellator, несмотря на январское поражения от Бэйдера.

Однако сторона Емельяненко, которому в конце сентября исполнится 43 года, пока не подтверждает эту информацию. "Дата проведения следующего боя Федора Емельяненко пока не утверждена. Ведутся переговоры", - заявили РИА Новости в пресс-службе спортсмена.

Емельяненко одержал в ММА 38 побед и потерпел 6 поражений. На счету 41-летнего Джексона столько же побед, как и у россиянина, и 13 проигранных боев.