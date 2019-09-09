Стала известна дата новых переговоров по транзиту газа

Новый раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится в следующий четверг, 19 сентября, в Брюсселе.

Об этом замглавы Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сообщил в Twitter.

"Рад сообщить, что принимаю следующий раунд трехсторонних переговоров по газу 19 сентября", - написал Шефшович.

По его словам, успешный итог переговоров станет позитивным сигналом для рынка.

В конце 2019 года заканчивается соглашение на поставку российского газа с Украиной.

Еврокомиссия считает, что Москва и Киев должны подписать договор сразу на 10 лет. Позиция России сводится к продлению контракта на год.