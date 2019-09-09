Стартовали естественнонаучные соревнования для школьников

Почему яблоко темнеет, когда его откусываешь? Сколько костей в теле взрослого человека? Какая рыба вьет гнездо?

На эти и другие вопросы из мира химии, биологии, физики и географии ответят участники всероссийского образовательного соревнования Лига знаний "Естественный интеллект". Состязания и вопросы рассчитаны на разный возраст - от младших школьников до студентов вузов, буквально "болеющих" наукой.

Что интересно? В этом году можно не только отвечать на вопросы в личном зачете, но и отслеживать результаты своей школы или университета. Тот, кто окажется самым крутым "ботаником" и наберет больше баллов, поедет в один из самых крупных научных музеев в Европе - Немецкий музей достижений естественных наук и техники (Мюнхен).

Кроме того, познакомиться с интеллектуальной онлайн-игрой смогут школьники по всей стране в рамках всероссийского "Урока Национальной технологической инициативы". Победители игры получат бонусы при прохождении в финал Олимпиады Национальной технологической инициативы и получат шанс "заработать" 100 баллов ЕГЭ за свои инженерные разработки, поступить в ведущие вузы страны.

Первый сезон интеллектуальных состязаний стартовал еще в 2017 году. За это время в них приняли участие примерно 15 000 человек из 85 регионов России. Проект поддержали Российская академия наук, факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский политехнический университет, Дальневосточный федеральный университет, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова.