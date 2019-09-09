Замоскворецкий районный суд столицы приступил к рассмотрению иска бывшего игрока футбольного клуба ЦСКА и капитана сборной России Евгения Алдонина к министерству внутренних дел.

В своем иске спортсмен просит взыскать с ведомства 47 миллионов рублей. Он считает, что по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", где находились его деньги, "расследование идет некачественно".

По этому уголовному делу оказался без личных накоплений не только Алдонин, но и еще десятки известных спортсменов и тренеров.

Алдонин, как и другие бывшие игроки футбольной сборной команды страны - Дмитрий Хохлов (сейчас - главный тренер московского "Динамо"), Юрий Никифоров, Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко - остались без компенсации. Кстати, они тоже обратились в суд с коллективным заявлением - иском на 124 миллиона рублей. Эта сумма эквивалентна той, что находилась на их личных счетах в "Замоскворецком" до тех пор, пока не пропали деньги. У каждого на счету находилось по несколько десятков миллионов рублей.

И ответчик по новому иску тот же.

Сейчас известно, что иски уже подали как минимум семь человек. Спортсмены утверждают, что за пять лет расследования не было проведено почерковедческих экспертиз документов, по которым деньги выводились из банка. Адвокаты потерпевших настаивают, что не были даже допрошены сотрудники кредитного учреждения.

Вот теперь вкладчики и обвиняют правоохранительное ведомство в бездействии сотрудников, якобы безрезультатно расследовавших хищения в "Замоскворецком". Как считает Алдонин, "следствие утратило важные улики по делу и дало возможность фигурантам дела о хищении вывести активы из банка".

Еще в 2013 году Алдонин попытался перевести на свой счет в банке полтора миллиона долларов. Однако уже во время операции часть денег перешла на счет третьего лица, и только часть из основной суммы попала самому футболисту. А спустя год банк лишился лицензии. Следствие установило, что сотни миллионов рублей были похищены работниками банка. Адвокаты вкладчиков утверждают, что похитители подделали подписи вкладчиков.

Следствие установило, что сотни миллионов рублей были похищены работника

Агентство по страхованию вкладов, признанное пострадавшим, выплатило Алдонину только 700 тысяч рублей. Интересно, что никто из вкладчиков так и не был признан судом "пострадавшим". В мае 2015 года обвинение в хищении средств было предъявлено экс-главе банка "Замоскворецкий" Илье Бударину, топ-менеджеру Ирине Павловой и ее брату Янису Павлову.