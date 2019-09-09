Товарооборот России и Китая с января по август 2019 года вырос на 4,5 процента

Товарооборот между Россией и Китаем за первые восемь месяцев 2019 года увеличился в годовом исчислении на 4,5 процента и достиг 70,59 миллиарда долларов. Об пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию не изменился и составил около 31,14 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3 процента - до 39,45 миллиарда долларов.
Напомним, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 27,1 процента, превысив 107 миллиардов долларов.