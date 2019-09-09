Товарооборот России и Китая с января по август 2019 года вырос на 4,5 процента

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию не изменился и составил около 31,14 миллиарда долларов. А вот импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3 процента - до 39,45 миллиарда долларов.

Напомним, товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 27,1 процента, превысив 107 миллиардов долларов.