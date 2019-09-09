Турчак заявил, что "Единая Россия" жахнула всех на выборах

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак остался довольным итогами Единого дня голосования. Он заявил, что партии удалось восстановить утраченные в прошлом году позиции. "Единая Россия" получает большинство в 11 заксобраниях регионов РФ из 12, причем в основном за счет партийных списков.

"Единая Россия" жахнула на этих выборах всех", - эмоционально заявил журналистам Турчак. Он отметил, что пессимистичные "прогнозы горе-социологов" просто рассыпались.

Секретарь генсовета партии также обратил внимание на ситуацию с выборами депутатов в Иркутскую городскую думу. "Что очень важно: "Единая Россия" получила в два раза больше мандатов в Иркутской городской думе, чем КПРФ", - сказал он. Турчак подчеркнул, что это особенно важно в связи с тем, что губернатор региона - коммунист Сергей Левченко.