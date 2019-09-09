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Рубрика: В мире

В Бразилии прооперировали президента Жаира Болсонаро

Текст: Иван Карташов (Бразилиа)
Фото: AP Photo/Eraldo Peres Фото: AP Photo/Eraldo Peres
Фото: AP Photo/Eraldo Peres

В воскресенье в Сан-Паулу врачи успешно провели операцию президенту Бразилии Жаиру Болсонаро. Это хирургическое вмешательство стало четвертым после покушения на жизнь тогда еще кандидата на высший государственный пост во время предвыборной кампании 2018 года.

Фото: AP Photo/Eraldo Peres
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"Жаиру Мессиасу Болсонаро была проведена операция по коррекции послеоперационной грыжи", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте больницы Вила Нова Стар. - "Процедура прошла успешно".

Согласно предписанию медиков, бразильский лидер должен будет провести в больнице пять дней до полного выздоровления.

Покушение на жизнь Жаира Болсонаро произошло шестого сентября 2018 года в самый разгар президентской кампании. В первые же дни тогда еще кандидату Болсонаро провели две операции, сохранившие ему жизнь. Третье плановое хирургическое вмешательство произошло в январе 2019 года.

Напавший на будущего бразильского лидера Аделио Биспо де Оливейра был арестован на месте преступления в тот же день. В мае 2019 года суд признал его невменяемым и приговорил к бессрочному содержанию в федеральной тюрьме особого режима Кампу-Гранди в штате Мату-Гросу-ду-Сул на юго-западе Бразилии. Сам Аделио отказался от предложенного ему лечения.

В мире Южная Америка Бразилия
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