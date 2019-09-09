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09.09.2019 14:11
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В честь 70-летия КНР выпустят набор памятных монет

Набор монет к 70-й годовщине основания Китайской Народной Республики будет выпущен 10 сентября, пишет информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" со ссылкой на Народный банк Китая.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Набор включает в себя две золотые монеты, четыре серебряные и одну монету из медного сплава. Все они являются законными платежными средствами.

Одна из золотых монет номиналом 2000 юаней (около 281 доллара США) имеет диаметр 60 миллиметров и содержит 150 граммов золота. У другой золотой монеты номиналом 100 юаней диаметр будет 22 миллиметра, а вес составит 8 граммов.

Все монеты имеют государственный герб на аверсе, а на обратной стороне - надпись китайскими иероглифами: "70 лет со дня основания КНР".

В общей сложности для покупки будут доступны 2 тысячи больших и 60 тысяч малых золотых монет.

Серебряные монеты будут выпущены номиналом 300 юаней (5000 штук), 50 юаней (7000 штук) и 10 юаней (200000 штук).

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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