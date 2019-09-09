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09.09.2019 05:00
Рубрика: Общество

В Гидрометцентре рассказали, сколько еще простоит июльские тепло

Текст: Ольга Игнатова
В начале недели антициклон по-прежнему будет определять характер погоды в центральных регионах России, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осадков не ожидается, но зато ночью и по утрам будут наблюдаться характерные для осени туманы. Ночью от 8 до 14 градусов тепла, на севере Центрального округа - плюс 5 градусов. Днем вполне летние значения - от 22 до 27 градусов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Температура сентября выше нормы на 1,5 градуса. Ночные температуры держатся на уровне плюс 10-15 градусов, днем 21-26 градусов. Это июльские значения",- уточнила Паршина. И, по крайней мере, до конца недели лето будет продолжаться.

В Москве в понедельник до +25 градусов. С 10 по 13 сентября сохранится летняя сухая погода. По ночам преимущественно 8-13 градусов, днем 20-25. В ближайшие выходные, 14 и 15 сентября, могут пройти кратковременные дожди, ночью 6-11 градусов, днем 20-25 градусов. А вот в Поволжье лето резко "выключили". В Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до минус 3 градусов.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем до +23 градусов. На востоке Северо-Западного округа (в Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми) днем 13-18 градусов. В середине недели ожидается повышение до +20 градусов.

Фото: National Weather Service’s office in Fairbanks
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На юге европейской территории кратковременные дожди. Но "бархатный сезон" не отменяется. Днем на черноморском побережье до 28-30 градусов. Температура воды - 24 градуса.

Антициклон с европейской территории России распространит свое влияние на Урал. Дневная температура там повысится до +15 градусов. В Тюменской, Томской и Омской областях 13-18 градусов. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае в середине недели похолодает до плюс 11-16 градусов. В понедельник, 9 сентября, в Новосибирской и Томской областях сильный дождь. В горах Иркутской области дождь с мокрым снегом.

В центральных и южных районах Красноярского края сохраняются ночные заморозки до -3 градусов. Хотя днем воздух будет прогреваться до +22 градусов.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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