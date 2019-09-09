Одной из обсуждаемых в обществе тем стала идея ввести наказание за ложный вызов "скорой помощи".

Сегодня в КоАП прописана ответственность за ложный вызов "скорой" - штраф до полутора тысяч рублей. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В настоящий момент Экспертный совет при комитете Госдумы по охране здоровья обсуждает такое предложение. Из обсуждения понятно, как будет выглядеть подобное наказание в нашей стране.

Гражданина за ложный вызов "скорой", возможно, обяжут компенсировать страховщикам расходы на работу "скорой". Член комитета Юрий Кобзев ("Единая Россия"), который возглавляет экспертно-консультативный совет по вопросам совершенствования законодательства в сфере оказания скорой медицинской помощи, заявил ТАСС.

"Скорая помощь оказывается в экстренных случаях. Если пациент вызывает бригаду "скорой" просто так, то с ним надо проводить разъяснительную работу, но если он не понимает, то мы хотим, чтобы страховая компания создавала систему ответственности пациентов за свое здоровье. Чтобы он без повода не вызывал бригаду, а если вызывал, то платил бы за такой вызов", - пояснил парламентарий.

Кобзев, правда, подчеркнул, что не все страховые компании согласны. Судя по всему, варианты предложенной ответственности еще будут обсуждаться. В том числе со специалистами-медиками и страховщиками. Обсудят предложение и с общественностью.

Одно ясно: ложный вызов "скорой" - это действительно серьезная проблема.

Об этом уже не первый год говорят не только сами медики и те, кто не дождался помощи, так как "все машины на выездах". Очень часто можно услышать критику в адрес бригады скорой медицинской помощи, опоздавших к пациенту. Но проверка таких жалоб не редко показывает, что врачи не халтурили, они просто не смогли приехать раньше из-за предыдущего вызова, на котороый, откровенно говоря, ехать и не надо было.

Сегодня решать - отправить скорую к пациенту или нет решает диспетчер, принимающий вызов. И он может ошибиться. Так во время трагедии в Карелии, где дети тонули на озере, одна из девочек смогла доплыть до берега и попыталась вызвать скорую помощь. Вот только диспетчер посчитала звонок детской шалостью и не отреагировала на него должным образом.

По разным подсчетам "необязательных" выездов - 30 процентов от всех звонков о помощи, другие эксперты ложными называют чуть ли не половину

Сколько ребят могли спасти так и не приехавшие врачи, знает лишь следствие. А против диспетчера скорой помощи было возбуждено уголовное дело. Именно поэтому, тому, кто принимает звонок в скорую, проще отправить врачей на вызов. Даже если человек не нуждается в срочной помощи медиков, а ему надо просто с кем-то поговорить или пожаловаться на жизнь .

Очень часто вызывают врачей для того, чтобы проконсультироваться или просто задать вопрос про здоровье.

Надо сказать, что какой-то специальной статистики, какие вызовы медиков были ложными, а какие - нет, на самом деле не существует.

Одни говорят, что "необязательных" выездов - 30 процентов от всех звонков о помощи, другие ложными называют чуть ли не половину. В любом случае бригада медиков, которая не приехала или опоздала на срочный вызов, потому что ее вызвали к пациенту, которому срочное вмешательство медиков не нужно, уже давно не редкость, а наша реальность.

Формально ответственность за ложный вызов "скорой помощи" существует. Так, в Кодексе об административных правонарушениях прописана ответственность за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, "скорой помощи" и прочих специализированных служб. Даже сказано, сколько в рублях эта ответственность стоит, - от одной до полутора тысяч рублей.

Очень редко встречаются штрафы за ложный вызов пожарной охраны или наряда полиции. Но это скорее экзотика, чем практика.

По подсчетам самих пожарных, таких случаев единицы по всей стране за последние годы.

Но вот примеров из судебной практики по применению такой статьи по отношению к вызовам бригады скорой медицинской помощи найти вообще не удалось. Из чего можно сделать вывод - норма на бумаге - есть, но в реальной жизни она не работает.

Как рассказал законодатель, у нас в стране проводилось несколько экспериментов по этой проблеме.

Вспомнил Кобзев Ставропольский край, где лет десять назад попробовали ввести символическую плату за вызов "скорой помощи" - 100 рублей. Такие деньги брали, если помощь действительно оказали или больного отвезли и госпитализировали.

Но просуществовал эксперимент не долго. А потом в дело вмешалась прокуратура, и по ее протесту эксперимент как-то быстро и тихо завершили.

Но по прошествии лет оказалось, что проблема ложного вызова скорой помощи как была, так и осталась, и решать ее все равно придется. Будет ли это ужесточение административной статьи, или законодатели вместе с экспертами придумают что-то еще, пока не ясно.