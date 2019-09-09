В Кремле прокомментировали уход министра энергетики Саудовской Аравии

Отставка саудовского министра энергетики Халида аль-Фалиха вряд ли скажется на сотрудничестве Москвы и Эр-Рияда, считают в Кремле. Тем более что скоро планируется визит президента РФ Владимира Путина в королевство, идет подготовка.

"Уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и развитие многоплановых партнерских, взаимовыгодных отношений", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Они будут продолжаться, в том числе и в сфере сотрудничества на международных энергетических рынках, уверен он.

Идет подготовка к визиту президента в Саудовскую Аравию, напомнил Песков. "И мы рассчитываем, что визит будет успешным", - добавил он.

Новым главой Минэнерго Саудовской Аравии стал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд.