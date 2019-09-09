В Праге поддержали идею переноса памятника Коневу в Москву

Глава шестого района Праги, на территории которого установлен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, Ондржей Коларж поддержал идею переноса монумента в Москву, ранее высказанную дочерью маршала Натальей Коневой. Как передает ТАСС, эту возможность районная администрация обсудит на заседании, которое запланировано на 12 сентября.

Сам Коларж неоднократно предлагал перенести памятник в другое место, например, на территорию посольства РФ, расположенного в том же районе, или передать его в музей или частную коллекцию. В очередной раз эта тема была поднята после того, как три недели назад вандалы осквернили монумент, облив его красной краской. А местные власти отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом. Сняли их только после того, как общественность возмутилась этим поступком администрации.

По словам Коларжа, предложение Натальи Коневой, которое он назвал "мудрым шагом", позволит "успокоить ситуацию вокруг памятника".

Между тем первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек считает, что судьбу памятника должны определить жители района на референдуме. Лично он выступает против переноса, считая, что достаточно будет добавить к монументу табличку с биографией Конева, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу от фашистов. Сам памятник был установлен в 1980 году к 35-й годовщине освобождения города.