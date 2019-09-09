Новости

В Зауралье подвели предварительные итоги голосования по выборам губернатора 09:35
Land Rover Defender стал жертвой шпионажа 09:33
На выборах главы Астраханской области побеждает Игорь Бабушкин 09:30
В Заксобрание Севастополя прошли пять партий 09:26
В Праге поддержали идею переноса памятника Коневу в Москву 09:19
В парламент Кабардино-Балкарии прошли пять партий 08:56
В промзоне Петербурга произошел крупный пожар 08:36
Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России 08:27
Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира 08:26
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двух детей 07:55
"Единая Россия" заняла первое место на выборах в Госсовет Крыма 07:55
Тайфун "Линлин" оставил без света жителей трех регионов ДФО 07:53
В Великобритании нашли "упавшее с неба" странное существо 07:44
Во Владивостоке тайфун "Линлин" повалил больше 120 деревьев 07:38
Андрей Бочаров победил на выборах губернатора Волгоградской области 07:28
В Приамурье депутат лишился мандата из-за незадекларированных средств 07:17
Аномально теплая погода продержится в Москве до среды 07:15
"Единая Россия" победила на выборах в парламент Кабардино-Балкарии 07:01
Во Владивосток зашел самый большой в истории круизный лайнер 07:00
Нурмагомедов обогнал Бузову по количеству подписчиков в Instagram 06:38
Чибис побеждает на выборах губернатора Мурманской области 06:36
Пациентка психбольницы "заминировала" дом президента Словакии 06:20
В Липецкой области врио губернатора Игорь Артамонов победил на выборах 05:54
Жертвами жары во Франции стали более полутора тысяч человек 05:37
Эмир Кувейта отложил встречу с Трампом из-за госпитализации 05:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Верховный суд встал на сторону должников по кредиту
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Задайте вопрос председателю правления ЕАБР
Как изменятся правила получения водительских прав
Как изменятся правила получения водительских прав
09.09.2019 09:19
Рубрика: В мире

В Праге поддержали идею переноса памятника Коневу в Москву

Текст: Юрий Когалов

Глава шестого района Праги, на территории которого установлен памятник советскому маршалу Ивану Коневу, Ондржей Коларж поддержал идею переноса монумента в Москву, ранее высказанную дочерью маршала Натальей Коневой. Как передает ТАСС, эту возможность районная администрация обсудит на заседании, которое запланировано на 12 сентября.

Милош Земан высказался за сохранение памятника Коневу в Праге

Сам Коларж неоднократно предлагал перенести памятник в другое место, например, на территорию посольства РФ, расположенного в том же районе, или передать его в музей или частную коллекцию. В очередной раз эта тема была поднята после того, как три недели назад вандалы осквернили монумент, облив его красной краской. А местные власти отказались очищать его и закрыли строительными лесами и брезентом. Сняли их только после того, как общественность возмутилась этим поступком администрации.

По словам Коларжа, предложение Натальи Коневой, которое он назвал "мудрым шагом", позволит "успокоить ситуацию вокруг памятника".

Между тем первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек считает, что судьбу памятника должны определить жители района на референдуме. Лично он выступает против переноса, считая, что достаточно будет добавить к монументу табличку с биографией Конева, под командованием которого войска 1-го Украинского фронта освободили Прагу от фашистов. Сам памятник был установлен в 1980 году к 35-й годовщине освобождения города.

В мире Европа Чехия Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Единый день голосования 8 сентября 2019 года
Медведев в эпичном финале US Open уступил Надалю
На карте нарушений движения "Голос" зафиксировано множество фейков
Песков объяснил смысл "ручного управления"
Ядерные бомбы США оказались с дефектом