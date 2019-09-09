В РФ предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести минимальную цену на табачные изделия в России.

Предполагается, что так сигареты станут менее доступными и уменьшится количество контрафакта.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, учитывая, что 95 процентов легальных сигарет в России стоят не менее 90 рублей, минимальную цену стоит установить на уровне 85 рублей за пачку.

"Законопроект будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, - все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену", - приводит слова Катасонова "Парламентская газета".

Сегодня минимальная стоимость сигарет составляет 75 процентов от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. При таком подходе минимальная стоимость может сильно варьироваться.