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09.09.2019 10:21
Рубрика: Экономика

В РФ предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Текст: Екатерина Ясакова
Депутаты Госдумы выступили с инициативой ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Предполагается, что так сигареты станут менее доступными и уменьшится количество контрафакта.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергея Катасонова, учитывая, что 95 процентов легальных сигарет в России стоят не менее 90 рублей, минимальную цену стоит установить на уровне 85 рублей за пачку.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Законопроект будет фиксировать минимальную цену. Она будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться. Например, меняется ставка акциза, НДС, - все это будут заводить в формулу, и каждый год мы будем получать новую цену", - приводит слова Катасонова "Парламентская газета".

Сегодня минимальная стоимость сигарет составляет 75 процентов от максимальной розничной цены, которую устанавливают сами производители. При таком подходе минимальная стоимость может сильно варьироваться.

Экономика Товары и цены Борьба с курением Алкоголь и табак
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