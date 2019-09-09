В России начали чеканить частные инвестиционные монеты

В нашей стране появилась первая инвестиционная унцовая золотая монета "Шахматы". Интересно, что отчеканил ее не Банк России, а частная компания. Неужели можно вот так запросто делать деньги? "Российская газета" разбиралась в тонкостях монетного бизнеса.

"Шахматы" - первая унцовая золотая инвестиционная монета российского происхождения. Золотой монетный двор.

Инвестиционные монеты отличаются от обычных тем, что для их чеканки используются золото и серебро. Поэтому их стоимость определяется не художественной ценностью и не номиналом, а ценами драгметаллов на бирже.

Покупают такие монеты с инвестиционными целями. Драгметаллы, и в частности золото, считаются тихой гаванью, поэтому во времена финансовых и экономических кризисов пользуются особой популярностью.

Во всем мире принят унцовый стандарт (31,1 грамма) изготовления золотых инвестиционных монет. В России такие до недавнего времени не делали. Самая популярная монета "Георгий Победоносец", которую чеканят государственные монетные дворы, весит четверть унции.

Впрочем, "Шахматы" можно назвать лишь условно российской монетой, так как изготовили ее под флагом Камеруна.

Центральные банки небольших стран вроде Палау охотно продают права на изготовление золотых инвестиционных монет под флагом своей страны

На аверсе помещен герб этой страны с надписью на английском языке: Republic of Cameroon. Реверс больше связан с названием монеты: на нем изображена шахматная доска и фигуры, а вверху можно разглядеть известную фразу Роберта (Бобби) Фишера, написанную по-испански: "EL AJEDREZ ES LA VIDA" - "Шахматы - это жизнь". Номинал монеты - пять тысяч камерунских франков.

"Свою инвестиционную монету из драгоценного металла, в принципе, может выпустить любой. Для этого надо лишь приобрести права, - комментирует вице-президент "Золотого монетного дома" Алексей Вязовский. - Центральные банки некоторых стран, как правило, небольших, таких как Камерун, Палау, продают права, поэтому монеты часто чеканятся именно под флагами и в соответствии с номинальным рядом этих стран".

Фото: Золотой монетный двор.

Размер роялти (вид лицензионного вознаграждения) - больше 10 тысяч долларов за тираж. При этом строго оговариваются все детали выпуска: тираж, качество монеты, территория распространения.

"Имея такие права, можно делать эскиз монеты, а затем искать монетный двор, который выполнит заказ на чеканку, - поясняет Вязовский. - Помимо государственных монетных дворов есть и частные. Россия не исключение. Инвестиционные монеты чеканят и те, и другие".

Не имея прав, также можно сделать заказ на чеканку, но это уже не будет монета: скорее, жетон или медаль, уточняет собеседник "РГ". К тому же при продаже таких изделий будет сразу включаться налог на добавленную стоимость (НДС) - монеты из драгоценного металла от него освобождены, что вряд ли будет привлекательным для инвесторов, ведь им придется нести дополнительные расходы.

Частные инвестиционные монеты из драгоценных металлов чеканятся не только в России. Например, золотые и серебряные монеты "Вольфганг Амадей Моцарт", посвященные великому композитору, изготавливаются по заказу австрийско-немецкой дилерской компании Philoro Edelmetalle, а эмитентом ее выступает Палау.

Cеребряная инвестиционная монета "Слон" из серии "Африканская дикая природа" чеканится частным монетным двором Швейцарии по заказу дилерской компании Geiger Edelmetalle под флагом Сомали.

Часто не совсем простая история рождения монет лишь добавляет им привлекательности в глазах покупателей.

В целом вложения в золото оправданны в долгосрочной перспективе, говорят специалисты. На данный момент одна унция золота стоит около 1526 долларов, тогда как десять лет назад - 924 доллара. За ценами на желтый металл следуют и цены на инвестиционные монеты. Так, например, в 2010 году "Георгий Победоносец" стоил 8,6 тысячи рублей, а сейчас 26,6 тысячи рублей - рост более чем в 2,5 раза. Рост цены инвестиционных монет может происходить не только вследствие роста стоимости металла, из которого они изготовлены, но и вследствие ограниченности тиража.