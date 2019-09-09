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Текст:   Екатерина Ясакова 
20:00 09.09.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)

Метр на сдачу

Арендного жилья в России станет больше

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко на совещании в ДОМ.РФ поручил выяснить, что сдерживает строительство арендного жилья частными инвесторами.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Он также заявил, что региональные фонды защиты прав дольщиков могут быть наделены функциями заказчика строительства социального и арендного жилья после того, как исполнят основную задачу по завершению проблемных объектов.

Арендный бизнес - "долгие деньги", инвесторов трудно им заинтересовать, и почти весь рынок аренды недвижимости - серый

Позиция вице-премьера сводится к тому, что при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" арендному жилью должно уделяться такое же внимание, как и частному. Арендное жилье в нацпроекте рассматривается как один из механизмов улучшения жилищных условий, но, по мнению Мутко, на деле оно сильно недооценено.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Самый главный фактор, препятствующий его развитию, - отсутствие государственной поддержки, считает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор: арендный бизнес - это "долгие деньги", и инвесторов сложно заинтересовать этим направлением.

Если бы государство оказало банковскую поддержку, а также разработало четкие правила для этого рынка, то он начал бы стремительно развиваться, говорит Моор.

По его словам, в числе возможных мер поддержки - субсидирование, льготные ставки по кредитам, софинансирование банков. Один из возможных сценариев - создание специального кредитного продукта для застройщиков, который бы предусматривал "кредитные каникулы" на период строительства.

Опыт строительства арендного жилья уже есть в Москве, Тобольске и на Дальнем Востоке. Львиная доля недвижимости, которая сдается физлицам, находится в теневом секторе: владельцы обходятся без заключения договора, а условия аренды не защищают интересы жильцов. По данным ДОМ.РФ, в арендном жилье в РФ живут 11% семей, объем такого жилья оценивается в 241 млн кв. м, или 7% жилищного фонда. В западных странах эта доля составляет 30-40% жилого фонда, а в крупных городах, как Нью-Йорк и Берлин, она доходит до 80%. Плюсы арендного жилья в том, что человек не привязан к одному месту, всегда есть возможность переехать в другой район или даже сменить город или страну. Минус - высокая цена. Снять самый недорогой лофт в Москве (верхняя часть здания промышленного назначения) получится за 52 тысячи рублей, выяснили в компании "МИЭЛЬ-Аренда", стоимость двухкомнатных апартаментов начинается от 65 тысяч рублей в месяц, трехкомнатных - от 150 тысяч.

7 процентов жилья в России - арендное. В западных странах его доля составляет 30-40 процентов

Министр строительства Владимир Якушев ранее высказывался о нерентабельности строительства арендного жилья в России. Однако он не исключает возможности, что в будущем спрос на такое жилье может вырасти. "В приоритете все-таки покупка собственного жилья, а не его аренда. Однако со временем приоритеты могут измениться", - отмечал Якушев.

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