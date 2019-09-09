В СНГ создается система помощи мигрантам в поиске работы

Проведению скоординированной политики по привлечению и использованию рабочей силы на пространстве СНГ будет способствовать единый документ, разработка которого ведется в профильных структурах. Это предусмотрено проектом соглашения об организованном наборе и привлечении граждан Содружества для временной трудовой деятельности на территории другого государства, сообщил БЕЛТА представитель Министерства труда и социальной защиты России Геннадий Седаков.

Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению данного проекта проходит 9 сентября в Исполнительном комитете СНГ в белорусской столице. Система помощи мигрантам в поиске работы на территории другого государства, пояснил эксперт, включает не только вопросы профессиональной подготовки, но и связанные с помощью в отправке мигрантов и их возвращения на родину. Речь идет о целом комплексе вопросов, который сегодня в мире уже успешно реализуется многими странами.

Актуальность данной темы, уточнил Седаков, обсуждалась на заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения еще в сентябре прошлого года. Его инициатором стала российская сторона, которая в настоящее время активно прорабатывает с зарубежными партнерами двусторонний проект соглашения по организованному набору.

В проекте документа, дал понять Седаков, финансовые вопросы пока напрямую не прописаны. Они будут, по его словам, "решаться при подготовке финансово-экономического обоснования. Но, как правило, участвуют в процессе обе стороны: и те государства, которые отправляют, и те, которые принимают мигрантов. Это вопрос субсидиарной ответственности, в том числе финансовой".

Правда, добавил он, здесь главное не финансовая составляющая, а организационная. "Необходимо, чтобы те организации и органы власти, которые заинтересованы в миграции, отвечают за миграцию и труд, участвовали в этом процессе. Для нас важно организовать саму работу".

Реализация документа, по замыслу его авторов, будет способствовать созданию правовых условий для воспроизводства, регулирования, обмена и рационального использования рабочей силы в государствах СНГ. Кроме того, новый механизм будет способствовать свободному передвижению по территориям стран Содружества с учетом социально-экономических интересов и требований национальных рынков труда каждого государства.

Заинтересованность в принятии документа, пояснили агентству, высказали как отправляющие, так и принимающие мигрантов государства "ввиду актуальности вопросов регулирования трудовой миграции на постсоветском пространстве, новизны предлагаемых в проекте соглашения подходов, необходимости проведения скоординированной политики по привлечению и использованию рабочей силы".