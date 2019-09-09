В Великобритании нашли "упавшее с неба" странное существо

'It look like it’s just dropped from the sky' https://t.co/oLfVkFEm22 — Hull Live (@hulllive) 6 сентября 2019 г.

Супруги из города Кингстон-апон-Халл в Великобритании обнаружили у себя во дворе загадочное существо, которое так и не смогли идентифицировать.

Как пояснила СМИ хозяйка дома Венди Грей, "змееподобное существо с клыками и клювом упало с неба".

- Я проснулась днем после ночной смены в больнице и вышла во внутренний двор. Там и обнаружила странное существо. Было ощущение, что его наполовину съели. Когда я попыталась загнать его в банку, оно зашевелилось. Эти змеиные отметины между больших глаз по бокам головы, а также клыки и клюв сразу же заставили меня проснуться, - рассказала женщина, отметив, что Google не помог опознать "гостя".

Журналисты предположили, что супруги могли найти гусеницу походного дубового шелкопряда или винного бражника.