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Рубрика: Власть

Подпись действительна

Верховный суд РФ уточнил, когда дело можно вернуть прокурору
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
В свежем обзоре судебной практики Верховный суд РФ уточнил важный момент, когда и при каких условиях уголовное дело можно из суда вернуть назад в надзорный орган для устранения недостатков и за чьей подписью обвинение законно.

Просьба - не рассматривать дело, а вернуть тома назад - в судах звучит довольно часто. Об этом просят адвокаты, просят стороны процесса. Все настаивают на том, что расследование сделано из рук вон плохо и его надо возвратить на доработку. Иногда такое ходатайство удовлетворяют, но чаще - нет. Дело в том, что у возврата томов зачастую есть скрытая причина - прекращение дела по истечению срока давности. И отправка дела назад часто просто возможность протянуть время.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Верховный суд уточнил: в соответствии с требованиями статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ уголовное дело может быть возвращено прокурору только в том случае, если при составлении обвинительного заключения допущены такие нарушения, которые исключают "возможность принятия судом решения по существу дела на основании данного заключения".

Поводом для разъяснения оказалось некое уголовное дело, которое, на взгляд одной из сторон процесса, завизировал "не тот прокурор" - рангом ниже. Именно из-за подписи не самого главного прокурора дело надо не рассматривать, а вернуть в надзорный орган.

Но Верховный суд в обзоре на это возразил - есть система с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору РФ. Поэтому вышестоящий прокурор в пределах своей компетенции вправе поручить нижестоящему прокурору обязанности по утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд. При этом нормы уголовно-процессуального закона каких-либо ограничений в данной части не содержат.

Именно из-за подписи не самого главного прокурора дело хотели не рассматривать, а вернуть

Кстати, на эту тему в свое время высказался и Конституционный суд РФ (Определение от 25 ноября 2010 г. N1567). И Конституционный суд сослался на нормы уголовно-процессуального законодательства и Закон "О прокуратуре РФ". В соответствии с которыми прокуратура является единой централизованной системой с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим. Прокуроры субъектов РФ руководят деятельностью прокуратур городов и районов, "иных приравненных к ним прокуратур" на основе законов, действующих на территории России, и нормативных актов Генерального прокурора. Приказы, указания, распоряжения Генпрокурора обязательны для исполнения всеми подчиненными работниками.

Фото: iStock
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Следовательно, в системе действующего правового регулирования независимо от того, прокурором какого уровня в системе прокуратуры осуществлялся надзор за производством предварительного расследования, на нижестоящих прокуроров могут возлагаться обязанности по реализации предусмотренных законом полномочий. В том числе и по утверждению обвинительного заключения и направлению уголовного дела в суд.

Вывод - суды, указав в решениях, что обвинительное заключение утверждено "неправомочным должностным лицом", не учли положения закона, а также правовую позицию Конституционного суда РФ.

Власть Право Уголовное право Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Уголовное законодательство
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