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09.09.2019 19:09
Рубрика: Власть

Вячеслав Володин назвал приоритеты осенней сессии Госдумы

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме 10 сентября официально открывается осенняя сессия. На первом заседании депутаты утвердят примерную программу законопроектной работы, а глава нижней палаты Вячеслав Володин поставит задачи на новый парламентский "сезон". Некоторые важнейшие ориентиры он назвал журналистам в преддверии его открытия.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

По итогам первого за сессию заседания думского Совета Володин сообщил о первоочередной задаче. Законодатели, по его словам, должны обеспечить реализации Послания президента, а также непосредственно связанных с ним нацпроектов. "От этого будет многое зависеть, - уверен глава нижней палаты. - И социально-экономическое состояние нашей страны, благополучие граждан. Это будет несомненным приоритетом осенней сессии".

Фото: iStock
Как инициатива становится законом

Традиционным приоритетом также будет бюджет на будущий год и следующие два плановых года. В целом же в законотворческом портфеле Госдумы 1311 законопроектов, уточнил Володин. Из них, по его словам, 244 уже принято в первом чтении, четыре - во втором.

- Осенняя сессия обещает быть очень напряженной, - считает он, - но при этом все понимают ответственность, и, надеюсь, что задачи, которые стоят перед нами, постараемся выполнить качественно.

Глава нижней палаты уже не раз подчеркивал, что качество важнее, чем количество, и по этому пути депутаты собираются идти и в новую сессию. О том, какие шаги необходимо сделать для "повышения уровня" законотворческой работы, он и рассказал журналистам.

В первую очередь необходимо, чтобы в обсуждении внесенных инициатив принимали участие как можно больше граждан. "Привлекаем экспертов, если необходимо, проводим парламентские слушания. Все это в соответствии с процедурой, чтобы больше представителей общественности было в процессе", - отметил Володин.

Это повысит качество законопроектов перед первым чтением. А на этапе второго необходимо поставить заслон для поправок, не соответствующих концепции закона. Кроме того, при втором чтении правительство должно в обязательном порядке должно предоставлять отзыв или заключение на поправки, добавил Володин. Это должно стать предметом дискуссии со стороны экспертного сообщества и профильных комитетов, пояснил он.

Эти шаги позволят сделать процесс законотворчества более интересным, открытым и уйти от ошибок, отметил спикер Госдумы.

Еще один связанный с повышением качества важный момент, - это анализ принятых законов. Данный этап позволит внести поправки, если закон оказывается несовершенным, считает Володин.

На первом заседании Госдумы депутаты обсудят готовящиеся меры по противодействию иностранному вмешательству. Специально созданная в ГД комиссия собирается расследовать имеющиеся по этому поводу материалы и передать наработки в правоохранительные органы. Кроме того, выводы комиссии, по словам Володина, могут быть озвучены в международных организациях.

В ходе сессии депутатам предстоит рассмотреть ряд важных и резонансных законопроектов. Среди них - идея ограничить 20% долю иностранного владения информационными ресурсами, что может коснуться, в частности, "Яндекса". Также Госдума намерена продолжить борьбу с лже-новостями и изучить вопрос о так называемых фейках в "топах" новостных агрегаторов.

Депутаты, кроме того, собираются завершить работу над пакетом антитабачных законопроектов, устранив разногласия по поводу них с Минздравом. Среди других громких документов, над которым закипит работа в новую сессию, - об отмене возрастной маркировки для произведений искусства.

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