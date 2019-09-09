Володин: Выборы прошли в соответствии с нормами закона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил ход и предварительные результаты выборов, которые состоялись в единый день голосования 8 сентября.

- Совершенно очевидно для всех, что выборы прошли в соответствии с нормами закона, - заявил спикер. Он отметил, что парламентские партии оценили состоявшиеся кампании "как выборы, прошедшие в условиях конкурентности".

Говоря о результатах, парламентарий сослался на оценку представителей всех думских фракций. Они считают для себя прошедшие выборы "определенным успехом, шагом к очередным победам", отметил Вячеслав Володин.

Сами представители фракций будут иметь возможность высказать свою точку зрения в начале первого пленарного заседания осенней сессии 10 сентября, добавил он.

Напомним, что 8 сентября в 85 регионах РФ прошли более 5 тысяч выборов разного уровня, в том числе в 13 субъектах Федерации выбирали заксобрания, в 16 - губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, прошли довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.