Врач-диетолог: Нельзя ежедневно кормить ребенка хлопьями

Нельзя кормить ребенка хлопьями каждый день на завтрак, так как это может привести к диабету. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперты Роскачества провели исследование готовых сухих завтраков, представляющих из себя шоколадные шарики, и определили, какие из них отвечают стандартам безопасности и качества. В исследовании приняли участие 18 наиболее популярных на российском рынке брендов данного вида товара, которых проверили по 222 показателям, в том числе на соответствие требованиям безопасности, наличие сахара и соли, вредных токсинов. Согласно результатам, в шариках 15 марок содержание сахара значительно превышает требования.

"Хлопья такие же быстрые углеводы, как белый хлеб. Добавление сахара еще больше усугубляет положение. Иногда можно давать на завтрак такое блюдо, если вы спешите и не успели что-то приготовить, но кормить им каждый день нельзя. Гораздо лучше варить обычную кашу. Тем не менее шоколадные шарики таким криминальным для здоровья продуктом, как чипсы или картофель фри, назвать нельзя", - цитирует Соломатину "Вечерняя Москва".

"Если на завтрак съесть такие шарики, то сразу повысится уровень глюкозы в крови, потом он быстро упадет, и ребенок в течение короткого промежутка времени опять захочет есть. Помимо этого, еще почувствует раздражительность, упадок сил, ему захочется съесть что-то подобное, чтобы уровень глюкозы снова подскочил. Если кататься постоянно на качелях "глюкоза вверх-вниз", то это приведет к инсулинорезистенции и преддиабетическому состоянию, а далее и к диабету", - отметила она.

По словам Соломатиной, "не сразу употребление такой пищи приведет к подобным последствиям, но ускорит их наступление". "Также это может привести к ожирению ребенка, если он не тратит полученную энергию с бешеной скоростью", - добавила врач.