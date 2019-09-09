Вручение премии "Хрустальная Турандот" впервые пройдет во дворце Юсуповых

Основатель премии напомнил, что в разные годы она проходила в самых достойных местах - от Колонного зала Дома Союзов до Театра имени Евгения Вахтангова.

"В разные годы премию принимали также Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, Театр "Новая опера". В течение 10 лет Турандот собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково", - заявил Беленький. Он заметил, что в этот раз церемония будет камерной: Овальный зал дворца, где пройдет вручение премии, может вместить не более 90 человек. "Это будет театральный саммит "G90", - поделился продюсер.

Вручение "Хрустальной Турандот" в "Архангельском" состоится 15 сентября. Уже объявили торжественную программу: на уникальных старинных кабриолетах (предоставленных фондом музея техники Вадима Задорожного) гости приедут в Парадный дворец, где их ожидает выступление военных оркестров. А затем перед гостями развернется настоящее представление - музыкальный спектакль, в котором главные роли исполнят ведущие, - актеры Иван Агапов и Екатерина Симонова. Они назовут имена лауреатов премии 2019 года. Церемония завершится гала-концертом Юрия Башмета и "Солистов Москвы", кроме того, ожидаются выступления солиста Metropolitan Opera Родиона Погосова и трубача Вадима Эйленкрига.

Справка "РГ"

Первая театральная премия новой России "Хрустальная Турандот", основанная в 1991 году, проходит ежегодно и подводит итоги уходящего театрального сезона накануне открытия следующего. По традиции, у премии нет номинантов, а лауреатов в шести номинациях - за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют" - объявляют сразу на церемонии награждения и вручают им хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса. В этом году также вручат два специальных приза - "Хрустальное восхождение" и "Хрустальный парус".