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09.09.2019 12:42
Рубрика: Культура

Вручение премии "Хрустальная Турандот" впервые пройдет во дворце Юсуповых

Текст: Мария Воронова
В этом году церемония вручения Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" впервые за ее 28-летнюю историю состоится во дворце Юсуповых, расположенном в музее-усадьбе "Архангельское", пишет ТАСС со ссылкой на основателя премии, режиссера и продюсера Бориса Беленького.

Основатель премии напомнил, что в разные годы она проходила в самых достойных местах - от Колонного зала Дома Союзов до Театра имени Евгения Вахтангова.

Фото: Юлия Смелкина / Театр имени Ленсовета
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"В разные годы премию принимали также Государственная Третьяковская галерея, Центр оперного пения Галины Вишневской, Театр "Новая опера". В течение 10 лет Турандот собирала своих избранников в музее-усадьбе "Кусково", - заявил Беленький. Он заметил, что в этот раз церемония будет камерной: Овальный зал дворца, где пройдет вручение премии, может вместить не более 90 человек. "Это будет театральный саммит "G90", - поделился продюсер.

Вручение "Хрустальной Турандот" в "Архангельском" состоится 15 сентября. Уже объявили торжественную программу: на уникальных старинных кабриолетах (предоставленных фондом музея техники Вадима Задорожного) гости приедут в Парадный дворец, где их ожидает выступление военных оркестров. А затем перед гостями развернется настоящее представление - музыкальный спектакль, в котором главные роли исполнят ведущие, - актеры Иван Агапов и Екатерина Симонова. Они назовут имена лауреатов премии 2019 года. Церемония завершится гала-концертом Юрия Башмета и "Солистов Москвы", кроме того, ожидаются выступления солиста Metropolitan Opera Родиона Погосова и трубача Вадима Эйленкрига.

Справка "РГ"

Первая театральная премия новой России "Хрустальная Турандот", основанная в 1991 году, проходит ежегодно и подводит итоги уходящего театрального сезона накануне открытия следующего. По традиции, у премии нет номинантов, а лауреатов в шести номинациях - за "Лучший спектакль", "Лучшую режиссерскую работу", "Лучшую сценографию", "Лучшую мужскую роль", "Лучшую женскую роль" и "Лучший дебют" - объявляют сразу на церемонии награждения и вручают им хрустальные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса. В этом году также вручат два специальных приза - "Хрустальное восхождение" и "Хрустальный парус".

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