Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается в Беларуси

Избирательная кампания в парламент Беларуси, выборы в который намечены на ноябрь текущего года, начинает приобретать все более реальные очертания. С 9 сентября стартовало выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва Беларуси. Оно продлится до 8 октября включительно, сообщает БЕЛТА.

Право выдвижения кандидатов в верхнюю палату, уточняет агентство, принадлежит президиумам местных Советов депутатов и соответствующим исполкомам, а в столице страны - президиуму городского совета и руководству исполнительной власти Минска. Голосование по зарегистрированным ЦИК претендентам на места в верхней палате парламента проходит на заседаниях депутатов местных Советов базового уровня, Мингорсовета. Избранным считается кандидат, который набрал более половины голосов.

Совет Республики, как известно, - палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает президент Беларуси. А всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека.

Как уже сообщал "СОЮЗ", выборы в Совет Республики назначены на 7 ноября, а в Палату представителей - на 17 ноября.