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Xiaomi выпустит два новых дешевых смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
09.09.2019,  
17:34
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выпуску два новых смартфона, один из которых выйдет под брендом Redmi.

Так, национальный телекоммуникационный регулятор Таиланда сообщил, что международная версия смартфона Xiaomi CC9 получит название Mi 9 Lite. "Облегченное" название говорит о характеристиках, отличных от топовых, а также о более низкой цене.

Примечательно, что младшая версия Xiaomi CC9, модель под названием CC9e, вышла на международный рынок под названием Mi A3.

Кроме того, в базе данных китайского регулятора 3С появился смартфон с кодовым номером M1908C3KE, который, вероятнее всего, выйдет на рынок под названием Redmi 8. Он пополнит уже существующую линейку "восьмерок" Redmi, в которую входят модели Redmi Note 8 и Note 8 Pro.

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