Глубоко под Европой нашли затерянный континент

Международная команда геологов раскрыла тайну появления и исчезновения древнего континента Большая Адрия, остатки которого и сейчас встречаются на поверхности в разных странах Европы.

Об исследовании рассказывает журнал Science. Геологи создали модель, при помощи которой им удалось реконструировать историю огромного массива суши. Он появился примерно четверть миллиарда лет назад, а сейчас буквально находится под Европой.

О существовании Большой Адрии геологи догадывались давно. Ранее в горных хребтах Южной Европы были обнаружены любопытные известняки и другие породы.

Ученые установили, что сначала это были морские отложения, которые затем были оторваны от поверхности дна и подняты вверх в результате столкновения тектонических плит. Предыдущие исследования доказали, что эти породы являются остатками древнего континента.

Однако только сейчас ученым удалось определить размер, форму и историю существования массива суши, большая часть которого миллионы лет пролежала под мелководными тропическими морями.

Большая Адриа отделилась от суперконтинента Гондвана (он включал в себя современную Африку, Южную Америку, Австралию, Антарктиду, Индийский субконтинент и Аравийский полуостров) около 240 миллионов лет назад.

Новый континент начал медленно двигаться на север. Около 140 миллионов лет назад это была сухопутная территория размером с Гренландию, в значительной степени погруженная в тропическое море, где осадочные породы соединялись и медленно превращались в скалы.

В период времени от 120 до 100 миллионов лет назад Большая Адрия столкнулась с тем, что сейчас является Европой. В результате она распалась на куски и ушла под Европу.

Хотя тектоническое столкновение происходило со скоростью не более трех-четырех сантиметров в год, неумолимое столкновение разрушило 100-километровую толщу куска земной коры и отправило большую ее часть вглубь земной мантии.

Сегодня на поверхности осталось лишь немного скал, оторванных от Большой Адрии при столкновении. Эти остатки рассеяны по более чем 30 странам, от Испании до Ирана. Поэтому данные о Большой Адрии было так трудно собрать и систематизировать. Исследование заняло более 10 лет.

"Средиземноморский регион - это просто геологический беспорядок, - говорит ведущий автор работы Доув ван Хинсберген из Утрехтского университета в Нидерландах. - Все искривлено, сломано и свалено в кучу".

Полностью исследование опубликовано в журнале Gondwana Research.