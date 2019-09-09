Жертвами жары во Франции стали более полутора тысяч человек

Жертвами аномально жаркой погоды во Франции этим летом стали более полутора тысяч человек. Об этом сообщила министр социальных дел и здравоохранения страны Аньес Бюзен. По ее словам, половина умерших - люди старше 75 лет.

Чрезвычайно высокая температура была зафиксирована во Франции в июне-июле. А в департаменте Эро 28 июня столбик термометра поднялся до отметки 48 градусов по Цельсию. Это рекорд для континентальной Франции. Всего же за три летних месяца было зафиксировано 18 дней аномальной жары.

Но погибших в разы меньше, чем в 2003 году. Тогда умерли 15 тысяч человек, напоминает ТАСС.