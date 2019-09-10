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10.09.2019 00:00
Рубрика: Власть

Защита возьмет кассу

Адвокатам по назначению облегчат получение гонораров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 201(7959)
Министерство юстиции России и минфин подготовили проект совместного приказа, прописывающий, какие документы должен предоставить адвокат по назначению, чтобы получить из казны гонорар.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь о ситуациях, когда адвокат предоставляется обвиняемому от государства. По закону человека нельзя оставить один на один со следствием. Если у гражданина нет средств на оплату защитника, адвоката ему предоставят. В адвокатском сообществе это и называют работой по назначению. При этом - принципиальный вопрос! - адвокат работает в интересах своего подзащитного и остается независимым.

Фото: Andreypopov / iStock
Подсчитана средняя стоимость услуг адвоката

По закону следователь не может вызвать удобного ему защитника. В последнее время был принят ряд системных мер по борьбе с так называемыми карманными адвокатами. Теперь правоохранители только направляют заявку в адвокатскую палату региона, и оттуда присылают адвоката: того, чья очередь браться за дело по назначению.

В прошлом году было принято решение о постепенном повышении тарифов для адвокатов по назначению. Весной правительство России утвердило порядок расчета гонораров адвокатам, предоставляемым человеку государством. Теперь готовится документ, который облегчит адвокатам процедуру получения гонораров: приказ пропишет перечень документов, подтверждающих, что адвокат выполнил свою работу. Как отмечают эксперты, отсутствие такого перечня в некоторых случаях служило поводом для формального отказа в удовлетворении требований адвокатов об оплате их труда.

Адвокату предстоит подтвердить, действительно ли была необходимость работы в ночное время

От бумаг зависит, засчитают ли адвокату тот или иной день или даже час работы. Как поясняют в минюсте, при определении размера вознаграждения адвоката по назначению подлежит учету время, затраченное на осуществление действий по оказанию квалифицированной юридической помощи. Например, по сбору и представлению доказательств, ознакомлению с материалами дела, заявлению ходатайств. Но для этого необходимо предоставить подтверждающие документы.

"Сам по себе перечень прост и понятен, очевиден для юристов и не является чем-то новым для нашей практики. Закрепление отсутствия необходимости плодить копии документов, имеющихся в материалах дела, к которым лицо, принимающее решение об оплате, может обратиться, хотя и важное, разумное, но отнюдь не радикальное нововведение, - сказал "РГ" член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев. - Как правило, в правоприменительной практике с такими документами вопросов не возникает. Разночтения наблюдаются в оценке работы адвоката, не видной для следователя: консультирование доверителей, не находящихся под стражей, направление запросов, жалоб, заявлений, которые не приобщаются к материалам дела, протоколы опроса адвокатом лиц с их согласия и т.д. Проектом приказа эти документы предусматриваются в качестве доказательств проделанной адвокатом работы по защите доверителя. Они должны быть приняты следователем или судом, и должностными лицами должна быть дана оценка обоснованности истребуемого размера оплаты труда адвоката".

Фото: istockphoto.com
Данные о выплатах назначенным адвокатам предложено обнародовать

По его мнению, утверждение приказа дисциплинирует участников рассматриваемых отношений.

"Следователь или судья не сможет отмахнуться, как это иногда бывает, от необходимости оплаты работы адвоката в полном объеме со ссылкой лишь на то, что компенсация не фиксируемой материалами уголовного дела помощи адвоката не урегулирована нормативно, - говорит Михаил Толчеев. - С другой стороны, у адвоката остается обязанность подтвердить обоснованность предстоящих бюджетных расходов на оплату его работы и разумность совершенных им действий. К примеру, действительно ли была необходимость оказания помощи подзащитному в ночное время. Это должно быть отражено в представленных документах и станет предметом оценки со стороны лица, принимающего решение об оплате. В случае несогласия с вынесенным решением адвокат может обжаловать его, имея материальное подтверждение своих доводов в виде представленных документов".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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