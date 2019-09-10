Адвокатам по назначению облегчат получение гонораров

Министерство юстиции России и минфин подготовили проект совместного приказа, прописывающий, какие документы должен предоставить адвокат по назначению, чтобы получить из казны гонорар.

Речь о ситуациях, когда адвокат предоставляется обвиняемому от государства. По закону человека нельзя оставить один на один со следствием. Если у гражданина нет средств на оплату защитника, адвоката ему предоставят. В адвокатском сообществе это и называют работой по назначению. При этом - принципиальный вопрос! - адвокат работает в интересах своего подзащитного и остается независимым.

По закону следователь не может вызвать удобного ему защитника. В последнее время был принят ряд системных мер по борьбе с так называемыми карманными адвокатами. Теперь правоохранители только направляют заявку в адвокатскую палату региона, и оттуда присылают адвоката: того, чья очередь браться за дело по назначению.

В прошлом году было принято решение о постепенном повышении тарифов для адвокатов по назначению. Весной правительство России утвердило порядок расчета гонораров адвокатам, предоставляемым человеку государством. Теперь готовится документ, который облегчит адвокатам процедуру получения гонораров: приказ пропишет перечень документов, подтверждающих, что адвокат выполнил свою работу. Как отмечают эксперты, отсутствие такого перечня в некоторых случаях служило поводом для формального отказа в удовлетворении требований адвокатов об оплате их труда.

Адвокату предстоит подтвердить, действительно ли была необходимость работы в ночное время

От бумаг зависит, засчитают ли адвокату тот или иной день или даже час работы. Как поясняют в минюсте, при определении размера вознаграждения адвоката по назначению подлежит учету время, затраченное на осуществление действий по оказанию квалифицированной юридической помощи. Например, по сбору и представлению доказательств, ознакомлению с материалами дела, заявлению ходатайств. Но для этого необходимо предоставить подтверждающие документы.

"Сам по себе перечень прост и понятен, очевиден для юристов и не является чем-то новым для нашей практики. Закрепление отсутствия необходимости плодить копии документов, имеющихся в материалах дела, к которым лицо, принимающее решение об оплате, может обратиться, хотя и важное, разумное, но отнюдь не радикальное нововведение, - сказал "РГ" член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев. - Как правило, в правоприменительной практике с такими документами вопросов не возникает. Разночтения наблюдаются в оценке работы адвоката, не видной для следователя: консультирование доверителей, не находящихся под стражей, направление запросов, жалоб, заявлений, которые не приобщаются к материалам дела, протоколы опроса адвокатом лиц с их согласия и т.д. Проектом приказа эти документы предусматриваются в качестве доказательств проделанной адвокатом работы по защите доверителя. Они должны быть приняты следователем или судом, и должностными лицами должна быть дана оценка обоснованности истребуемого размера оплаты труда адвоката".

По его мнению, утверждение приказа дисциплинирует участников рассматриваемых отношений.

"Следователь или судья не сможет отмахнуться, как это иногда бывает, от необходимости оплаты работы адвоката в полном объеме со ссылкой лишь на то, что компенсация не фиксируемой материалами уголовного дела помощи адвоката не урегулирована нормативно, - говорит Михаил Толчеев. - С другой стороны, у адвоката остается обязанность подтвердить обоснованность предстоящих бюджетных расходов на оплату его работы и разумность совершенных им действий. К примеру, действительно ли была необходимость оказания помощи подзащитному в ночное время. Это должно быть отражено в представленных документах и станет предметом оценки со стороны лица, принимающего решение об оплате. В случае несогласия с вынесенным решением адвокат может обжаловать его, имея материальное подтверждение своих доводов в виде представленных документов".

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"