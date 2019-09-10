Аэрофлот подтвердил статус глобальной авиакомпании уровня "пять звезд"

Аэрофлот третий год подряд получает высший рейтинг "пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" от американской авиационной ассоциации APEX. Это означает, что Аэрофлот - единственная российская компания со столь престижным международным статусом, а по уровню обслуживания пассажиров и масштабам позиционирования не уступает лучшим премиум-перевозчикам мира. Результат объявлен на торжественной церемонии APEX Awards, которая состоялась 9 сентября в Лос-Анджелесе в рамках международной специализированной авиационной выставки и конференции APEX EXPO.

"Пять звезд" в категории "Глобальная авиакомпания" - высшее признание сервиса Аэрофлота и его сильных позиций на глобальном рынке. Фото: Предоставлено компанией Аэрофлот

По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые с успехом применяют инновационные подходы к повышению качества сервиса. Аэрофлот вновь подтвердил свой рейтинг "пять звезд" APEX в самой значимой номинации - "Глобальная авиакомпания". К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. По итогам прошлого года всего в мире насчитывалось только 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг "пять звезд".

В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 600 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется уникальная онлайн-технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отзывы тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

Ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) базируется в США и на протяжении четырех десятилетий специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на воздушном транспорте.

По степени авторитетности это - американский аналог европейского исследования агентства Skytrax, которое считается ведущим в мире оценщиком авиакомпаний и аэропортов по уровню обслуживания пассажиров. Аэрофлот входит в число обладателей знакового рейтинга "четыре звезды" Skytrax.

- Стабильное подтверждение рейтинга "пять звезд" от американской ассоциации APEX в номинации "Глобальная авиакомпания" имеет для нас особую ценность, - заявил генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. - Это высшее признание нашего сервиса и сильных позиций на глобальном рынке. На фоне непростой геополитической обстановки взыскательный международный пассажир выбирает премиальное качество нашего продукта, пунктуальность и широкие транзитные возможности. Неизменно высокое качество сервиса Аэрофлота приближает нас к реализации важнейшей цели Стратегии 2023 - нарастить международный транзитный пассажиропоток до 10-15 миллионов пассажиров в 2023 году.