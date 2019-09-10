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Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию

Новости
    10.09.2019, 15:21
Текст:   Олег Усков

61-летняя американская актриса, обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA Мишель Пфайффер в следующем месяце приедет в Россию, чтобы лично представить свою новую работу - фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы". Где она сыграла королеву Ингрит.

Фото: kinopoisk.ru
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу The Walt Disney Company Russia & CIS.

"Картину российским зрителям представит исполнительница одной из главных ролей в фильме, трехкратная номинантка на "Оскар" Мишель Пфайффер", - рассказали в компании.

Российская премьера пройдет 4 октября. Широкий прокат начнется 17 октября, на день раньше, чем в США.

В фильме Йоакима Роннинга, сиквеле тепло принятой картины 2014 года, снялись Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Эд Скрейн, Джуно Тэмпл, Чиветел Эджиофор.

Первая лента, поставленная Робертом Стромбергом, при бюджете в 180 миллионов заработала в мировом прокате почти 760 миллионов.

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