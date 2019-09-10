Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию

61-летняя американская актриса, обладательница премий "Золотой глобус" и BAFTA Мишель Пфайффер в следующем месяце приедет в Россию, чтобы лично представить свою новую работу - фэнтези "Малефисента: Владычица тьмы". Где она сыграла королеву Ингрит.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу The Walt Disney Company Russia & CIS.

"Картину российским зрителям представит исполнительница одной из главных ролей в фильме, трехкратная номинантка на "Оскар" Мишель Пфайффер", - рассказали в компании.

Российская премьера пройдет 4 октября. Широкий прокат начнется 17 октября, на день раньше, чем в США.

В фильме Йоакима Роннинга, сиквеле тепло принятой картины 2014 года, снялись Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Сэм Райли, Эд Скрейн, Джуно Тэмпл, Чиветел Эджиофор.

Первая лента, поставленная Робертом Стромбергом, при бюджете в 180 миллионов заработала в мировом прокате почти 760 миллионов.