Apple показала новые часы Watch Series 5. Названа российская цена

Компания Apple в ходе презентации 10 сентября представила умные часы нового поколения Watch Series 5. Их киллер-фичей стал дисплей Always-On, который работает постоянно в приглушенном режиме и становится максимально ярким, когда пользователь поднимает руку с часами.

Все встроенные циферблаты, по словам компании, поддерживают новую технологию и оптимизированы для дисплея Watch Series 5.

Умные часы Apple Watch 5. Фото: Презентация Apple

Новинки будут доступны в России по цене от 32990 рублей. В новую линейку часов вошла новая модель в корпусе из титана. Кроме того, устройство получило встроенный компас, который работает в различных приложениях и на циферблатах.

Новые опции watchOS 6, такие как "Отслеживание цикла", "Шум" и "Тренды активности", позволят лучше следить за здоровьем и регулировать активность. Функция экстренного вызова в чрезвычайной ситуации теперь работает и за границей - при условии, что часы поддерживают сотовую связь.

Предзаказ на часы стартует 18 сентября, в продаже они появятся 20 сентября.