Компания Apple на своей презентации продемонстрировала три новых смартфона iPhone. Модели получили названия iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Младшая модель, iPhone 11, оснащена двухобъективной камерой - для обычной и ультраширокой съемки. При переключении между камерами в режиме срабатывает "аудиозум", приглушая посторонние звуки.

Диагональ дисплея составляет 6,1 дюйма, "челка" осталась на своем месте, сам аппарат получил корпус повышенной прочности и защиту от воды, утверждают в компании.

iPhone выпускается в корпусах ярких цветов - красном, фиолетовом, желтом, зеленом, а также черном и белом. Время автономной работы, по словам представителей Apple, выросло на час по сравнению с предшественником - iPhone XR.

Кроме того, преемник iPhone XR теперь может снимать портреты не только людей, но и домашних животных, а также поддерживает ночной режим - в условиях слабого освещения фотографии будут не шумными.

Модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max оснащены трехмодульными камерами - для стандартной съемки, ультраширокого режима и двукратного оптического зумирования. Первая модель имеет диагональ экрана 5,8 дюйма, вторая - 6,5 дюйма. Оба экрана выполнены по технологии OLED с поддержкой Super Retina XDR.

Все три камеры способны записывать видео в разрешении 4K, поддерживают улучшенную оптическую стабилизацию и ночной режим, а съемка портретов доступна в широкоугольном и телефото-режимах.

Новое приложение камеры позволяет записывать видео, не выходя из режима фотосъемки - нужно просто нажать и удерживать кнопку затвора. В свою очередь, приложение "Фото" в iOS 13, на базе которой будут работать "из коробки" новые iPhone 11, включает в себя инструменты для приложения видео, а фронтальная камера поддерживает эффектный режим замедленной видеосъемки.

Apple в новых смартфонах сделала упор на качество камер - они стали почти профессиональными

Система Face ID, отвечающая за распознавание владельца по лицу, поддерживает больше ракурсов, работает на большем расстоянии и отличается увеличенной на 30 процентов скоростью распознавания. Все три смартфона работают на базе нового процессора Apple A13 Bionics, обеспечивающего более высокую энергоэффективность. Благодаря этому iPhone 11 Pro работает на четыре часа больше iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max - на пять часов больше по сравнению с iPhone XS Max.

Новые iPhone 11 Pro и Pro Max будут доступны в темно-зеленом, серебристом, золотом и "серо-космическом" цветах. Стоимость 64-гигабайтной модели iPhone 11 Pro составит 89990 рублей, iPhone 11 Pro Max с таким же объемом памяти обойдется покупателям в 99990 рублей. 64-гигабайтный iPhone 11 будет стоить от 59990 рублей.

Старт продаж новинок в России намечен на 20 сентября.