Apple представила новый планшет iPad и назвала цену в России

Компания Apple в ходе своей презентации представила новую модель планшетного компьютера iPad - она относится к седьмому поколению.

Новинка получила 10,2-дюймовый дисплей с увеличенным углом обзора, имеет разъем Smart Connector на боковой грани для поддержки подключаемой клавиатуры, а также работает со стилусом Apple Pencil.

За распознавание пользователя отвечает не новая система Face ID, а старый добрый сенсор Touch ID. Стоимость новинки стартует от 329 долларов в США и от 27 990 рублей в России.