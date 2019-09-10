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Apple представила новый планшет iPad и назвала цену в России

Текст:   Антон Благовещенский
10.09.2019,  
20:57
Фото: Сайт Apple Фото: Сайт Apple
Фото: Сайт Apple

Компания Apple в ходе своей презентации представила новую модель планшетного компьютера iPad - она относится к седьмому поколению.

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Новинка получила 10,2-дюймовый дисплей с увеличенным углом обзора, имеет разъем Smart Connector на боковой грани для поддержки подключаемой клавиатуры, а также работает со стилусом Apple Pencil.

За распознавание пользователя отвечает не новая система Face ID, а старый добрый сенсор Touch ID. Стоимость новинки стартует от 329 долларов в США и от 27 990 рублей в России.

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