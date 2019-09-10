Apple закрыла интернет-магазин

Компания Apple закрыла свой онлайн-магазин за несколько часов до анонса новых iPhone. "Мы кое-что обновляем в Apple Store. Заходите попозже", - говорится на сайте.

Напомним, что 10 сентября в 20 часов по московскому времени пройдет презентация новых iPhone, а также других гаджетов. Ожидается, что обновленных смартфонов будет три.

Среди других устройств на презентации могут показать обновленные iPad и ноутбуки MacBook.

Кстати, в этом году впервые презентацию Apple можно будет смотреть на YouTube. До этого видео из зала было доступно лишь на официальном сайте компании.