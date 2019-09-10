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10.09.2019 21:22
Рубрика: Спорт

Сербы и молот

В 1/4 финала ЧМ команда из Старого Света не устояла под напором аргентинцев
Текст: Илья Соболев (Дунгуань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Первые полуфиналисты чемпионата мира в Китае определились во вторник. Аргентина выбила из борьбы за медали Сербию (97:87), другой четвертьфинальный матч Испания - Польша завершился уже после подписания этого номера "РГ".

По первому впечатлению Дунгуань - едва ли не самый баскетбольный город из тех, в которых довелось побывать на этом ЧМ. На стене одной из станций метро - огромное панно на тему баскетбола, на выходе из другой - реклама экспозиции в местном выставочном центре, посвященной НБА. И конечно, повсюду напоминание о проходящем ЧМ-2019: баннеры гигантские, баннеры поменьше, всевозможные растяжки, и так далее. Ну и венец "баскетбольности" Дунгуаня - здешний спортцентр. Потрясающее по мощи и красоте сооружение. О первостепенном назначении центра свидетельствуют надпись на фасаде и огромная скульптурная композиция из рук, борющихся за баскетбольный мяч. Поэтому справедливо, что именно Дунгуаню наряду с Шанхаем досталось право проводить матчи четвертьфинальной стадии. Сегодня здесь с французами сыграют суперпопулярные в Китае американцы, а вчера встречались сербы, которых считали одними из главных претендентов на Кубок мира, и аргентинцы.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сборная России стала 12-й на баскетбольном ЧМ-2019

Сербы провалили стартовый отрезок матча, но к концу первой четверти догнали Аргентину - 23:25, не реализовав при этом ни одного трехочкового. Накануне аргентинские журналисты хохмили: мол, даже если у сербов дисквалифицировать пять игроков, они все равно легко разделаются с южноамериканцами. Напрасный пессимизм. Даже подпустив к себе соперника, Луис Скола и компания продолжали держаться чуть впереди. На большой перерыв команды ушли при счете 54:49 в пользу аргентинцев. Парадокс в том, что они при этом вчистую уступили подбор - 7:25.

У Аргентины 20 очков набрал 39-летний ветеран Луис Скола

Во второй половине сербы хоть и отставали, но не покидало ощущение, что они все контролируют и вот-вот прибавят и обойдут южноамериканцев. Но у аргентинцев вдруг стали залетать сумасшедшие мячи с фолами, а у Сербии, наоборот, все разладилось. Даже две подряд сверхдальние точные "трехи" Богдана Богдановича не помогли. Аргентина поймала кураж и довела дело до неожиданной победы. Тут нелишне будет напомнить, что именно с аргентинцами на первом групповом этапе играла Россия, и весьма достойно, уступив со счетом 61:69.

Где будем смотреть

11 сентября, среда, "Матч! Игра"

14.00. США - Франция. Прямая трансляция.

16.00. Австралия - Чехия. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
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