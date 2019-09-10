Аргентинцы выбили сербов в четвертьфинале баскетбольного ЧМ-2019

Определился первый полуфиналист чемпионата мира по баскетболу в Китае. Четвертьфинальную программу открыл матч в Донгуане, где Аргентина неожиданно выбила из турнира Сербию - 97:87.

По первому впечатлению Донгуань - едва ли не самый баскетбольный город из тех, в которых мне довелось побывать на этом чемпионате мира. На стене одной из случайных станций метро - огромное панно на тему баскетбола, на выходе из другой - реклама экспозиции в местном выставочном центре, посвященной Национальной баскетбольной ассоциации. И, конечно, повсюду напоминание о проходящем ЧМ-2019: баннеры гигантские, баннеры поменьше, всевозможные растяжки, флаги и так далее. Ну и венец "баскетбольности" Донгуаня - здешний баскетбольный центр, построенный совсем недавно, в 2015 году. Потрясающее по своей мощи и красоте сооружение, которое в свое время открывал легенда китайского спорта Яо Минь. Конечно, тут проводятся и концерты, и другие мероприятия, но о первостепенном назначении центра свидетельствует надпись на фасаде и огромная скульптурная композиция из рук, борющихся за баскетбольный мяч перед ареной.

Поэтому, наверное, справедливо, что именно Донгуаню наряду с Шанхаем досталось право проводить матчи четвертьфинальной стадии. Да еще с какими командами. Сегодня здесь с французами сыграют суперпопулярные в Китае американцы, а вчера встречались сербы, которых считали одними главных претендентов на Кубок мира, и аргентинцы. Эксцентричные болельщики, что одной, что другой сборной обеспечили антураж на трибунах. А баскетболисты - игру высокого уровня.

Сербы провалили стартовый отрезок матча, но к концу первой четверти догнали Аргентину - 23:25. Не реализовав при этом ни одного трехочкового. Накануне аргентинские журналисты хохмили: мол, даже если у сербов дисквалифицировать пять игроков, они все равно легко разделаются с южноамериканцами. Напрасный пессимизм. Даже подпустив к себе соперника, Луис Скола и компания продолжали держаться чуть впереди. На большой перерыв команды ушли при счете 54:49 в пользу аргентинцев. Парадокс в том, что они при этом вчистую уступили подбор - 7-25.

Во второй половине сербы хоть и отставали, но не покидало ощущение, что они все контролируют и вот-вот прибавят и обойдут южноамериканцев. Но у аргентинцев вдруг стали залетать сумасшедшие мячи с фолами, а у Сербии, наоборот, все разладилось. Даже две подряд сверхдальние точные "трехи" Богдана Богдановича не помогли. Аргентина поймала кураж и довела дело до неожиданной победы. Тут не лишним будет напомнить, что именно с аргентинцами на первом групповом этапе играла Россия и весьма достойно, уступив со счетом 61:69.

Другой сегодняшний четвертьфинал, Испания - Польша начнется в Шанхае в 16.00 по московскому времени.

11 сентября, среда

"Матч! Игра"

14.00 США - Франция. Прямая трансляция

16.00 Австралия - Чехия. Прямая трансляция