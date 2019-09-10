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Чарли Каппермен станет и.о. советника президента США по нацбезопасности 21:04
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Суд удовлетворил иск к организаторам несанкционированной акции 19:58
Минздрав: Закон о продаже алкоголя до 21 года могут принять до конца года 19:38
"Мосгортранс" взыскал с организаторов незаконных митингов 1,2 млн рублей 19:23
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Фото: На Франкфуртском автосалоне обрушилась конструкция в павильоне BMW 19:11
В Архангельске экспонировали оружие и корабли времен освоения Севера 18:59
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Юрий Лоза: Со мной половина эстрады не разговаривает 18:28
Будут ли объединены научные фонды 18:15
Видео: индийский блогер остроумно высмеял бездорожье в своем городе 18:07
Марго Робби экранизирует постапокалиптический комикс "Танкистка" 17:56
СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто 17:45
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Овен

Для нового дела ситуация будет складываться как нельзя лучше. Но надеяться на отсутствие препятствий звезды не советуют.

Телец

На нынешней неделе вам предстоит обсуждение планов на будущее или поиск решения важных проблем.

Близнецы

Старайтесь говорить правду и не пытайтесь решать конфликты с помощью невыполнимых обещаний.

Рак

Пользуйтесь моментом, чтобы преуспеть благодаря счастливому стечению обстоятельств. Не бойтесь быстрых перемен.

Лев

Решайте возникающие проблемы, ничего не откладывая в долгий ящик. Иначе они начнут расти как снежный ком.

Дева

У вас может появиться стремление к уединению. Вас будут раздражать окружающие вас люди. Не позволяйте манипулировать своим мнением.

Весы

Постарайтесь на этой неделе не напоминать начальству о своем существовании, хорошего разговора не получится.

Скорпион

Вы можете узнать новые факты из жизни своих партнеров. Но не торопитесь принимать решение, не проверив информацию.

Стрелец

В конфликтных ситуациях ведите конкурентную борьбу честно, от бытовых конфликтов уходите.

Козерог

Не ждите похвалы от окружающих: вряд ли кто-то заметит ваши достижения.

Водолей

Напряженная неделя. Старайтесь не идти ни у кого на поводу.

Рыбы

Не обижайтесь на едкие высказывания коллег. Прощайте другим, и вам простится.

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