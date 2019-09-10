Беларусь возглавит Совет руководителей статслужб стран СНГ

Совет руководителей статистических служб СНГ, образованный почти три десятилетия назад, предстоит возглавить в наступающем году Беларуси. А сопредседателями станут ее коллеги из аналогичных структур Кыргызстана и Казахстана. Решение об этом было утверждено в Бишкеке во время 60-го заседания Совета руководителей данных служб стран Содружества и совещания по вопросам совершенствования статистики сельского хозяйства, информирует БЕЛТА, уточнив, что в мероприятиях принимала участие и первый заместитель председателя Национального статистического комитета РБ Ирина Кангро.

На встрече в Бишкеке, уточняет агентство, Статистический комитет СНГ проинформировал о ходе работ по подготовке к переписи населения 2020 года. В текущем году, как известно, перепись будет проведена в Азербайджане и Беларуси, в будущем - в Кыргызстане, Казахстане, России, Армении, Таджикистане, Украине, в 2022-м - в Туркменистане и Узбекистане, а в 2023-м - в Молдове.

В рамках совещания партнеры обменялись опытом в сфере организации статистики сельского хозяйства, обсудили проблематику мониторинга продовольственной безопасности в странах СНГ и расчета балансов продовольственных ресурсов, организацию мониторинга показателей Целей устойчивого развития и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.