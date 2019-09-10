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Рубрика: Общество

Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше половины россиян или 58 процентов убеждены, что от видеоигр вреда больше, чем пользы. Таков один из главных итогов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Фото: iStock
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Также ровно 50 процентов опрошенных считают, что от видеоигр нет никакой пользы. В защиту видеоигр высказались молодые люди: 5 процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в играх больше пользы, чем вреда. 19 процентов этой же возрастной категории высказали мнение о том, что "вреда и пользы примерно поровну", 13 процентов молодых людей ответили, что "нет ни пользы, ни вреда".

По итогам исследования среди всех возрастных групп, примерно 11 процентов высказали точку зрения о том, что видеоигры развивают логическое мышление, восемь процентов - "это способ отдохнуть и отвлечься от проблем", еще восемь процентов - "игры повышают общее развитие", шесть процентов - "скорость реакции", четыре процента - "развивают внимательность", три процента - "улучшают коммуникативные навыки".

При этом у 44 процентов россиян в семьях никто не играет в видеоигры, у 41 процента - играют дети или внуки, у восьми процентов - супруг или супруга, у четырех процентов - брат или сестра.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ
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