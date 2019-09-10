Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр

Больше половины россиян или 58 процентов убеждены, что от видеоигр вреда больше, чем пользы. Таков один из главных итогов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также ровно 50 процентов опрошенных считают, что от видеоигр нет никакой пользы. В защиту видеоигр высказались молодые люди: 5 процентов молодежи в возрасте от 18 до 24 лет считают, что в играх больше пользы, чем вреда. 19 процентов этой же возрастной категории высказали мнение о том, что "вреда и пользы примерно поровну", 13 процентов молодых людей ответили, что "нет ни пользы, ни вреда".

По итогам исследования среди всех возрастных групп, примерно 11 процентов высказали точку зрения о том, что видеоигры развивают логическое мышление, восемь процентов - "это способ отдохнуть и отвлечься от проблем", еще восемь процентов - "игры повышают общее развитие", шесть процентов - "скорость реакции", четыре процента - "развивают внимательность", три процента - "улучшают коммуникативные навыки".

При этом у 44 процентов россиян в семьях никто не играет в видеоигры, у 41 процента - играют дети или внуки, у восьми процентов - супруг или супруга, у четырех процентов - брат или сестра.