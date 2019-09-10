На этой неделе в Москве выступят изобретательный диджей Борис Брейча, симфо-роковая дива Tарья Турунен, ироничные электронщики Modeselektor, поп-оперные красавцы Il Volo и рок-интеллигенты "Несчастный случай".

Кто играет: Борис Брейча.

Что играет: Электроника.

Почему идти: Немногие современные электронщики могут похвастаться оригинальным звучанием, и Борис Брейча - первый среди равных. "Диджея в маске" невозможно спутать с кем-либо из коллег по цеху не только из-за яркого имиджа. Придуманный им несколько лет назад стиль high-tech minimal соединил техно, эмбиент, Intelligent Dance Music и много чего еще совсем неожиданного. Об этом продвинутом стиле не скажешь, что он "легко заходит", однако high-tech minimal в рекордные сроки покорил все европейские (и не только) танцполы. Клубы, где играет Брейча, как правило, забиты до отказа, и есть все основания полагать, что московский Adrenaline Stadium не станет исключением.

Где, когда, сколько: Клуб Adrenaline Stadium; 14 сентября; 4 000 - 13 000 руб.

Фото: ILDAR BAKEEV ENTERTAINMENT

Кто играет: Тарья Турунен.

Что играет: Симфо-рок.

Почему идти: В свое время Тарья Турунен ошеломила своей оперной акробатикой под жесткие гитарные риффы. Нынешний стиль экс-солистки Nightwish, сделавшей брутальный метал утонченным, дает больше возможностей для эмоциональной выразительности. Новый альбом In The Raw, по словам самой финской дивы, как никогда ранее обнажает ее душу". И это гораздо более сложная задача, чем просто пение на три октавы. Что и призван доказать большой концертный тур главной симфо-роковой певицы по России: помимо очевидных Москвы и Санкт-Петербурга Тарья выступит в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Перми, Уфе, Екатеринбурге и Тюмени.

Где, когда, сколько: А2 GREEN CONCERT (Санкт-Петербург); 12 сентября; 2 200 - 5 000 руб.; ГЛАВCLUB GREEN CONCERT (Москва); 13 сентября; 3 000 - 12 000 руб.

Фото: TCI

Кто играет: Трио Il Volo.

Что играет: Классик-кроссовер.

Почему идти: Итальянский бойз-бэнд Il Volo с оперными голосами и кроссовер-репертуаром - последняя надежда для любителей классической эстрады, которые с пренебрежением смотрят на выкрутасы "поп-идолов с улиц". Впрочем, голосистых красавчиков с их мощной харизмой оценит вообще вся женская часть аудитории от 16-ти до 60-ти - как говаривал Оскар Уайльд, хорошие манеры важнее добродетели.

Где, когда, сколько: Ледовый Дворец (Санкт-Петербург); 11 сентября; 2 000 - 15 000 руб.; Государственный Кремлевский Дворец (Москва); 12 сентября; 2 500 - 9 000 руб.

Фото: ООО "Культурная служба"

Кто играет: Дуэт Modeselektor.

Что играет: Электроника, IDM.

Почему идти: Modeselektor играют, что называется, с улыбкой: музыка дуэта оптимистична и насквозь пронизана тонкой иронией. Гернот Бронсерт и Себастиан Шари одновременно и аккумулируют новые тенденции, и посмеиваются над ними. На концерте в ГЛАВCLUBе прозвучат IDM-вещицы в духе позднего Apparat, немного европеизированного рэпа и техно. Но главная изюминка дуэта - юмористический дабстеп, в который немцы ухитрились переделать старые рейв-хиты типа First Rebith и даже "скутеровскую" Hyper Hyper!

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 14 сентября; 2 500 - 6 000 руб.

Фото: ООО "Авокадо"

Кто играет: Группа "Несчастный случай".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: Родившаяся 36 лет назад в Студенческом театре МГУ группа "Несчастный случай", до сих пор воспринимается некоторыми как музыкально-театрализованное шоу для интеллигентов. Мол, настоящий рок-н-ролл - это не про них. Однако искрометные сценические пикировки на концертах НС не только не исключают рок-н-рольный драйв, улет, угар (назовите как хотите!), но и дополнительно заводят преданных фанатов группы. Культовое для русского рока место - легендарная "Горбушка" - располагает к этому вдвойне.

Где, когда, сколько: ДК им. Горбунова; 13 сентября; 1 500 - 5 000 руб.