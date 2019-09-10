Бразильский прокурор пожаловался на зарплату в 6 тысяч долларов

Прокурор бразильского штата Минас-Жерайс во время обсуждения проекта бюджета региональной прокуратуры на следующий год возмутился тем фактом, что в нем не предусмотрено повышение зарплат.

"Как можно прожить на 24 тысячи реалов (около 6 тысяч долларов - прим. "РГ")? Что мы на самом деле будем делать, чтобы увеличить наш доход? Или мы будем молчать?", - возмутился прокурор Леонарду Азереду дус Сантус после того, как генеральный прокурор штата сообщил о вероятных последствиях договора о финансовом оздоровлении, планируемого к подписанию между правительством штата Минас-Жерайс и федеральными властями. Собрание прокуроров штата состоялось в начале августа, но об этом стало известно только в минувший понедельник.

"К сожалению, я не человек скромного происхождения, я не привык к таким ограничениям", - заявил дус Сантус, обратившись с вопросом к генеральному прокурору, планирует ли тот сделать что-нибудь, чтобы улучшить ситуацию, "или мы останемся в этой нищете"?

Журналисты бразильского портала Globo провели свое расследование, в результате которого им удалось выяснить, что официальная зарплата дус Сантуса после вычета налогов составляет около 6 тысяч долларов. Однако с января по июль 2019 года ему выплачивалось не менее 5 тысяч долларов в виде различных компенсаций и премий.

В среднем его ежемесячный доход в этот период составлял около 17 тысяч долларов, а в июне он получил чуть менее 20 тысяч долларов.

Согласно исследованиям бразильского рекрутингового агентства Catho, средняя заработная плата в Бразилии в апреле 2019 года составляла порядка 600 долларов в месяц. А по данным ООН за 2017 год, 5,2 миллиона бразильцев страдали от хронического недоедания.